Dolar ve Euro fiyatları ne kadar oldu? İşte döviz fiyatlarında son durum

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları sabah saatlerinde piyaların açılması ile birlikte belirlendi. Dolar 3,6420 liradan, avro 4,2970 liradan haftaya başladı. İstanbul serbest piyasada dolar 3,6420, avro 4,2970 liradan haftaya başladı.
Kapalıçarşı'da 3,6400 liradan alınan dolar 3,6420 liradan satılıyor. 4,2950 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,2970 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 3,6310 lira, avronun satış fiyatı ise 4,3070 lira olmuştu.
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 3,6400 3,6420
Avro 4,2950 4,2970
Sterlin 4,8420 4,8440
ANKARA
ABD Doları 3,6250 3,6500
Avro 4,2730 4,3030
Sterlin 4,7910 4,8750