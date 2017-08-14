Dolar TL kurunda son durum! Haftaya böyle başladı

Küresel piyasalarda ABD ve Kuzey Kore arasındaki gerilimin baskısı devam ederken, ABD'de Cuma günü açıklanan ve beklentilerin altında artan ABD TÜFE verisi piyasalara olumlu yansıdı.

Jeopolitik risklerin önümüzdeki günlerde piyasaların odağında kalmaya ve yön vermeye devam etmesi bekleniyor. Bu çerçevede bir süredir 3.50-3.55 bandında hareket eden dolar/TL'de de küresel piyasalara paralel hareketin sürmesi bekleniyor.

Yurtiçinde bugün saat 1430'da TCMB beklenti anketi açıklanacak. Yurtdışında ise saat 1200'de euro bölgesi sanayi üretimi açıklanacak.

Doların yakın vadedeki görünümü için temel gelişme olarak görülen ABD ve Kuzey Kore arasındaki tansiyon yükselirken, dolar yen karşısında yükselerek geçen hafta gördüğü dört ayın dip seviyesinden uzaklaştı.

Kuzey Kore Salı günü Japon yönetimini sona erdiren Kurtuluş Günü'nü kutlayacak iken, jeopolitik risklerin yakın vadede global piyasalar için ana tema olmaya devam etmesi bekleniyor. Yatırımcılar ayrıca 21 Ağustos'ta başlayacak olan ve her yıl yapılan ABD-Güney Kore ortak askeri tatbikat öncesi gerilime de hazırlanıyor.

Dolar, jeopolitik risk endişelerine ek olarak Fed'in bu yıl faizleri tekrar artırma ihtimalini azaltan beklentilerin altında gelen ABD enflasyon verisiyle de baskı altında bulunuyor.

Cuma günü saat 1623'te 3.5402/3.5410 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah saat 0907'de 3.5295/3.5315 seviyesinde.

Cuma günü aynı saatte 3.8610/3.8626 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 3.8493/3.8518, 4.1816/4.1832 seviyesindeki euro/TL ise 4.1692/4.1723 seviyesinde bulunuyor.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilde bileşik faiz Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 10.82, valörde son işlemde yüzde 10.83 seviyesindeydi.

Öte yandan iki yıllık gösterge tahvilde bileşik faiz Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 11.72, valörde son işlemde yüzde 11.72 seviyesindeydi.