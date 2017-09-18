Dolar/TL kuru güne nasıl başladı?

Fed'in Çarşamba günü sonuçlanacak toplantısında bilançosunu küçültmeye yönelik bir plan açıklaması, faizleri ise sabit tutması bekleniyor. Yatırımcılar aynı zamanda Fed'in ekonomi ve enflasyon görünümüne ilişkin görüşlerinin yanı sıra Harvey ve Irma kasırgalarının etkilerine yönelik olası değerlendirmeleri de izlenecek.

Bu hafta siyasi tarafta izlenecek konular ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesi ile 25 Eylül'de yapılacak olan Kuzey Irak referandumu olacak.

Yurtdışında ise Trump'ın vergi planlarının bazı detayları bu hafta belli olabilir.

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, Cuma günü olumsuz gelen ABD verilerine rağmen Kuzey Kore tansiyonunun küresel anlamda hafiflemesinin doların biraz toparlanmasını sağladığını söyleyerek, "Geçen hafta içinde O/N swap oranlarında yaşanan hareketlerin TL'nin carry cazibesini düşürmesi haftalık bazda kayıpla kapatmamıza neden oldu. Buna karşılık geniş resimde TL, TCMB'nin sıkı para politikası güvencesiyle kendisi açısından pozitif seviyelerde seyretmeye devam ediyor" dedi ve şöyle devam etti:

"Teknik görünümde bir değişim yok; 3.45 seviyesi üzerine çıkılması halinde güncel hareket bandı 3.45–3.49'a doğru evrilecektir. Mevcut seviyelerde 3.42 çok sağlam bir destek gibi görünmektedir.

Cuma günü saat 1620'de 3.4298/3.4312 seviyesinde olan dolar/TL TRYTOM=D3, bu sabah saat 0914'te 3.4370/3.4388 seviyesinde.

Sepet bazında TL aynı saatte 3.7709/3.7732, euro/TL ise 4.1048/4.1076 seviyesinde bulunuyor.

Dolar/TL geçen hafta başında 3.40'ın altına inerek Aralık 2016'dan beri en düşük seviyelere gerilemiş ancak gerek küresel gerekse lokal nedenlerle bu seviyelerde kalıcı olamayarak 3.4783'e kadar yükselmişti.

Bankacılara göre TL hala gelişmekte olan ülkeler arasında getiri avantajını koruyor.

TCMB'nin uyguladığı likidite politikalarının bileşiminde ortaya çıkan son faizi gösteren ve bu yılın başlarında yüzde 8.30'lu seviyelerde olan ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti CBTWACF= yüzde 12.00 civarında seyrini sürdürüyor.

Tahvil bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilde Cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 10.69 seviyesinden gerçekleşirken, valörde son işlem yüzde 10.70 oldu.

Öte yandan iki yıllık gösterge tahvilde Cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.62 seviyesindeydi.