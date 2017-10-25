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Dolar ne kadar? 25 Ekim dolar fiyatları

Hürriyet Haber
25.10.2017 - 09:42 | Son Güncelleme:

Dolar ne kadar sorusu, hafta ortasında piyasanın durumunu öğrenmek isteyen kişiler tarafından sorgulanıyor. Dün kapanışı 3,72'de tamamlayan dolar, 25 Ekim Çarşamba gününe artışla başladı. Peki, şu an dolar ne kadar oldu? İşte, 25 Ekim canlı dolar fiyatları

Dolar ne kadar oldu sorusuna cevap arayan vatandaşlar internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Piyasada işlem yapmak için fiyat grafiğini merak eden birçok kişi, dolar fiyatları için sorgulamalarını gerçekleştiriyor. Peki, 25 Ekim Çarşamba anlık dolar fiyatları ne kadar oldu? İşte, piyasayla ilgili detaylı bilgiler

DOLAR NE KADAR?

İstanbul serbest piyasada dolar 3,7350 avro 4,3960 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 09:40 itibariyle 3,7330 liradan alınan dolar 3,7350 liradan satılıyor. 4,3940 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,3960 lira olarak belirlendi.

Dün kapanışta doların satış fiyatı 3,7250 lira, avronun satış fiyatı ise 4,3810 lira olmuştu.

Etiketler: dolar ne kadar
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