Dolar kuru 2 ayın en düşüğünü gördü

Noel tatili nedeniyle ABD ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülke piyasasının kapalı olmasıyla piyasalardaki hacimlerin de oldukça düşük kalması öngörülüyor.

Dolar/TL, yeni haftaya 3.81 seviyesinden başlarken; gün içerisinde 3.8070 seviyesine gerileyerek, 3 Kasım tarihinden beri en düşük seviyeyi gördü. Dolar kuru saat 12.40 itibarıyla 3.8152 seviyesinden, euro/TL ise 4.5335'den hareket ediyor.

DOLARDA DÜŞÜŞ DEVAM EDER Mİ?

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, "Noel tatili nedeniyle işlem hacmi haftanın genelinde düşük kalacaktır. USD küresel bazda Cuma günü açıklanan tüketici harcamaları, dayanıklı mal siparişleri, PCE gibi önemli veriler sonrasında yatay bir eğilim sergiliyor. Fed’in akından izlediği enflasyon göstergesi olan çekirdek PCE, yıllık bazda bir önceki aya göre ivme kazanmış bir görüntü sergiliyor. Trump da Cuma günü vergi reformunu imzalayarak yasalaştırdı. Para piyasası senaryoları artık 2018’e kalmış görünmekle beraber, Trump paketi ve Mart FOMC öncesi Fed beklentileri yılın ilk aylarında küresel piyasalara USD baskısını artırabilir" dedi.

Erkan değerlendirmelerine şöyle devam etti: "Gelişmekte olan ülke varlıklarında, Ramaphosa iyimserliği çerçevesinde genel iyimserlik Güney Afrika öncülüğünde devam ediyor. TRY’de oynaklık son derece düşük, 10 yıllık tahvildeki değerlenme yılın ilk haftasında açıklanacak Aralık enflasyonunun düşük gelecek olması ve takip eden aylarda da enflasyonda düşüşün devam edeceği beklentileriyle değerlenmeye devam ediyor. Tabii tüm bu piyasa hareketleri düşük hacimle gerçekleşiyor. Eğer tahvil piyasasındaki bu beklentiler yılın ilk bölümünde realize olursa reel faiz ortamı açısından TRY’ye de olumlu yansır. 18 Ocak’ta da TCMB’nin finansal koşullara göre vereceği para politikası kararına kadar olan süreç kritik olacak. Yurt içinde önemli veri akışı yok, sadece hafta içinde kapasite kullanım verileri izlenecek. ABD ve AB ile ilişkiler, ABD’de görülen dava ve jeopolitik gelişmeler ana başlıklar olarak takip edilmekle beraber fiyatlamalar üzerindeki etkiler minimal görünüyor. Yine de kritik eşiklere gelen USDTRY’de normal piyasa koşullarında daha hızlı bir yukarı tepki gelmesi olasıydı.

Bu bakımdan geniş bantta 3,77, psikolojik anlamda 3,80’in ana destek olduğu USDTRY hareketinde iyimserlik biraz daha sınırlı kalabilir. Ben yılın ilk günlerinde hareketin bir USD ve TRY çatışması şeklinde gerçekleşeceğini düşünüyorum. Bu yüzden yukarı hareketin de sınırlı kalması ve 3,80’li seviyeleri terk etmemesi beklentimdir. TRY açısından en olumlu senaryoda 3,77,en olumsuz senaryoda 3,92 seviyeleri minimum ve maksimum seviyelerdir. Bu bantların dışına çıkılıp çıkılmayacağı konusunda ise piyasa cari koşullardan çok TCMB ve Fed’e yönelik ana beklentileri değerlendirir. Olası negatif haber akışına karşı reaksiyon daha sert olabilir."

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