Dolar hareketlendi: 3:55'e yaklaştı

Bankacılar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bir soruşturma açılması ihtimaline yönelik endişelerin piyasada bir baskı unsuru olduğunu belirtiyor. Bu çerçevede Kılıçdaroğlu'nun tutuklanma ihtimali ile ilgili medyada yer alan köşe yazısı ve haberlerin etkisine dikkat çekerek, Akaydın'a yönelik soruşturmanın da bu kapsamda piyasaları baskıladığını söylediler.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Akaydın hakkında 15 Temmuz darbe girişimini "tiyatro" olarak nitelendirdiği açıklamasının ardından soruşturma başlattı.

ABD'de beklentilerin üzerinde artan perakende satış verisinin ardından yönünü yukarı çeviren dolar/TL'de soruşturma haberi ile yükseliş hızlanarak 3.5495'e kadar devam etti. Bu seviyelerde kalıcı olmayan kur saat 1721'de 3.5432/3.5439 seviyesinde işlem görüyor.

BIST 100 ise 107,252'ye kadar geriledikten sonra aynı saatte yüzde 1.85 düşüşle 107,514 seviyesinde hareket ediyor.

Öte yandan ABD'de perakende satışlar Temmuz'da yüzde 0.6 ile beklentilerin üzerinde artarak Aralık ayından bu yana en keskin yükselişi kaydetti.

Perakende satışlarda beklentilerin üzerinde artışın yanı sıra tüketicilerin motorlu araçlar dahil ihtiyari harcamalarını artırmaları ABD ekonomisinin ivme kazanmayı üçüncü çeyrek başında da sürdürdüğüne işaret ediyor.

Verinin ardından dolar önde gelen para birimlerinden oluşan sepet karşısında yaklaşık üç haftanın en yüksek seviyesine geldi.

Fed'in en etkili üyelerinden biri olan New York Fed Başkanı William Dudley, dün yaptığı bir açıklamaya göre yatırımcıların beklentilerinin aksine ABD'de faizlerin bu yıl bir kez daha artırılacağını ve Fed'in elindeki tahvillerin miktarını azaltma yakında başlayacağını düşünüyor.

Bu sabah 3.8367/3.8384 seviyesinde olan sepet bazında TL aynı saatte 3.8440/3.8447, 4.1465/4.1482 seviyesindeki euro/TL ise 4.1469/4.1479 seviyesinde bulunuyor.

Kuzey Kore-ABD arasındaki gerginlik her ne kadar tansiyon azalmış olsa da piyasalarca yakından izleniyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Amerikan adası Guam'a füze fırlatma kararını ertelemiş görünüyor. Güney Kore Cumhurbaşkanı da ülkesinin savaşı önlemek için her çareyi deneyeceğini söyledi.

Kuzey Kore Resmi Haber Ajansı'nın (KNCA) haberine göre Kim, ABD'nin tavrını bir süre daha izleyecek. KCNA, Kim'in son iki haftadır ilk kez katıldığı açık bir programda, ordunun komuta yapısını teftiş ettiğini ve Guam yakınlarına dört füze fırlatma planlarını incelediğini bildirdi.

Geçen haftadan beri piyasalarda satış bakısı ve risk iştahında azalmaya neden olan gerginliğin azalması piyasaları da rahatlattı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilde bileşik faiz dün spot kapanışta ortalama yüzde 10.81 seviyesinde gerçekleşirken valörde son işlem yüzde 10.82 oldu. Bugün ise spot kapanışta ortalama yüzde 10.83 seviyesinde gerçekleşirken valörde saat 1722'de son işlem yüzde 10.86 oldu.

Öte yandan iki yıllık gösterge tahvilde bileşik faiz dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.72 seviyesinde gerçekleşirken valörde son işlem yüzde 11.72 oldu. Bugün ise spot kapanışta ortalama yüzde 11.75, valörde aynı saatte son işlemde yüzde 11.78 seviyesinde gerçekleşti.