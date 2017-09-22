Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet >Ekonomi>Dolar fiyatlarında son durum ne?

Dolar fiyatlarında son durum ne?

AA
22.09.2017 - 09:23 | Son Güncelleme: 22.09.2017 - 09:23

Dün 3.5110'dan kapanan dolar/TL haftanın son işlem gününe 3.49 seviyesinden başladı.

Uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde dolar/TL 3.4972 seviyesinde. Dolar dün günü 3.5110'dan kapatmıştı.

Euro/TL 4.1840'dan işlem görürken, euro/dolar 1.1960 seviyesinde yer alıyor.

Brent petrol 56.37, altının ons fiyatı da 1297.64 dolardan işlem görüyor.

FED BİTTİ, POLİTİK GELİŞMELER TAKİP EDİLİYOR

Haftanın sürprizi 2017 Aralık ayında faiz artışı için kapıyı açık bırakan Fed’den geldi. Fırtınalar sonrası ekonomideki yavaşlamayı geçici gören ve faiz patikasında değişikliğe gitmeyen Fed açıklaması sonrasında dolar güçlenirken, altın, yen, ABD tahvili gibi emin liman olarak görülen yatırım araçları değer kaybetti.

Jeopolitik riskler TL’nin görece negatif ayrışmasına neden oluyor. Dolayısıyla piyasanın gözü kulağı artık Kuzey Irak’tan gelecek haberlerde. Dün K. Irak’taki referandumun ertelenebileceği iddiaları dolar/TL’ye hemen gevşeme olarak yansıdı. Erdoğan ve Trump’ın görüşmesinin ardından ABD’den gelecek haberler de izlenecek.

Etiketler: dolar ne kadar , dolar fiyatları , dolar/TL kuru
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri