Doğtaş Kelebek’e yabancı ilgisi

Doğtaş Kelebek CEO’su Ersin Serbes, talebin yüzde 89’unun yabancı kurumsal yatırımcılardan gelmesinin Türkiye’nin, sektörün ve Doğtaş Kelebek’in potansiyeline olan inancı ortaya koyduğuna dikkat çekti. Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş, geçen hafta sermayesinin yüzde 42.11’ine tekabül eden payları satışa sundu. Doğtaş Kelebek CEO’su Ersin Serbes, talebin yüzde 89’unun yabancı yatırımcılardan gelmiş olmasını Türkiye’nin, mobilya sektörünün ve Doğtaş Kelebek’in potansiyeline olan inancı göstermesi açısından çok önemli olduğunu söyledi. Uzun vadeli kurumsal yatırımcıların Doğtaş Kelebek’e yoğun ilgi gösterdiklerini belirten Serbes, “Goldman Sachs gibi dünyanın önde gelen yatırımcılarının ülkemize ve şirketimize yatırım yapması bizlere gurur verdi. Şirketimize, sektörümüze ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Turkven’in 2012 yılında ortak olması sonrasında Doğtaş’ta ciddi bir atılım gerçekleştiğine dikkat çeken Serbes, “Önce Kelebek’i bünyemize kattık. Kurumsal bir yönetim tarzı ile profesyonel yöneticilerin yetki ve etkisi arttı. 2 bağımsız üyenin de katılımıyla etkin bir şekilde çalışan örnek bir yönetim kurulu oluşturuldu. Ciromuzu üçe katladık. Karlılığımız da aynı oranda arttı. Mağaza sayımızı ise ikiye katlamayı başardık; sektörümüzün en büyük ikinci oyuncusu olarak yerimizi daha da güçlendirdik” dedi.