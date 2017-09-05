Doğaltaş ihracatında sıçrama

2017 yılında “İnadına üretim, inadına ihracat” sloganıyla hareket eden Türk doğaltaş sektörü ihracatta 2 milyar dolara koşuyor. Türk doğaltaş sektörü 2017 yılının Ocak-Temmuz döneminde 165 ülkeye, 1 milyar 161 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Türkiye, 2016 yılının Ocak-Temmuz döneminde 999 milyon dolarlık doğaltaş ihraç etmişti. Türkiye’nin doğaltaş ihracatı 2016 yılının ilk 7 aylık dönemine göre yüzde 16 artış gösterdi.

ÇİN VE HİNDİSTAN'DA ARTIŞ

Yeni Şafak'ın haberine göre en büyük ihracat pazarı Çin’deki ekonomik durgunluk nedeniyle son üç yıldır ihracatı gerildoğaltaş sektörü, Çin ve Hindistan pazarlarındaki hareketlilikle birlikte ihracatta tekrar artışa geçti. Doğaltaş sektörü, 2017 yılının Ocak-Temmuz döneminde Çin’e yüzde 39’luk artışla 525 milyon dolarlık doğaltaş ihraç ederken, Hindistan’a yaptığı ihracatı ise yüzde 109’luk artışla 22 milyon dolardan 46 milyon dolara çıkardı.

İNADINA ÜRETİM VE İHRACAT

Doğaltaş sektörünün 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında, Türk ekonomisinin ve ihracatının yara almaması için dünyanın dört bir tarafında atağa geçtiğini belirten Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, “İnadına üretim, inadına ihracat” sloganıyla ihracatı arttırdıklarını kaydetti. Türk doğaltaş sektörünün 2013 yılında yakaladığı 2 milyar 222 milyon dolarlık ihracat rakamının zirve olduğuna işaret eden Kaya, “Yılın geri kalan diliminde ihracatımızı daha da arttırarak 2017 yılında 2 milyar doları aşmayı hedefliyoruz. 2018'de ise 2,5 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmak en büyük amacımız” dedi.