Dijital kapıcı dönemi başladı!

GAZETE, ekmek ve süt bir evin ihtiyaç listesindeki değişmeyenler arasında yer alıyor. Neredeyse her gün bu ürünlerin alınmadığı yok gibi. Her sabah ya bir ev sakini markete gider ya da apartmanın kapıcısı. Bu günlük alışveriş için hayatı kolaylaştıran bir girişim devreye girdi.

Girişimin adı ‘Gazeteekmeksut.com’. Yaklaşık bir yıl önce reklam ajansında çalıştığı işinden ayrılan Sonay Berktaş tarafından kurulan Gazeteekmeksut.com, evlerin dijital kapıcısı olmak istiyor. Fikrin nasıl doğduğunu anlatan Berktaş, yeni nesil konut projelerinde çalışma yaparken bu tarz sitelerde klasik anlamda bir kapıcı ya da apartman görevlisi olmadığını gördüğünü belirterek, “İnsanların sabah erken saatlerde en temel ihtiyacı olan ekmek, süt vb. ürünleri temin edecekleri sistemli bir yapı olmayışını fark ettim. Marketler genelde sabah 9 veya 10 gibi açılıyor, küçük marketlerden açık olanlar olsa bile insanlar evlerinden çıkıp gidip ürünleri temin etmekte zorlanıyorlar” dedi.

SABAH 7’DE KAPIDA

Gazeteekmeksut.com’un kullanıcıların kapısına sabah en geç 7.30’da ürünleri teslim ettiğini belirten Berktaş, verdikleri hizmeti şu şekilde anlattı: “Gerek web üzerinden gerekse akıllı telefon uygulamaları üzerinden üye olunuyor. Ürünler market fiyatlarıyla kullanıcılara ulaşıyor. İster abone olarak aylık paketlerini istedikleri periyotlar ile seçebilecekleri gibi isterlerse de günlük sipariş verecekleri bir yapı mevcut.”

GÜNDE 500 PAKET

İnşaat firmalarıyla sözleşme imzaladıklarını anlatan Berktaş, “Yaklaşık 20 bin konut sayısı olan projelerinde hizmetimizi başlatacağız. Dağıtım operasyonunda 7 kişilik bir kadro ile operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Şu anda İstanbul’da Avrupa yakasında Küçükçekmece, Bahçelievler, Bahçeşehir, Avcılar lokasyonunda hizmet veriyor. Eylül ayı itibari ile Ataşehir’de çalışmalara başlayacağız. Ankara’da ise İncek, Çayyolu, Ümitköy gibi geniş bir yelpazede hizmet veriyoruz” dedi.

Ayrıca Berktaş, günlük 450-500 civarında paketi kullanıcılarına teslim ettiklerini ifade ederek, “Abone ve tekil kullanıcılar ile bazı günler çok daha fazla rakamlara ulaşıyoruz. Özellikle çarşamba, cuma ve pazar günleri 700-800 paketlere ulaşıyoruz” diye konuştu.

FRANCHİSE MODELİ UYGULAYACAK

YATIRIM almadıklarını ve öz sermayeleriyle ilerlediklerini söyleyen Berktaş, “İş modeli ile ilgili kritik bir planımız var ondan sonra yatırım turu düşünüyoruz. Şirket değerlemesi için de ondan sonra çalışmalara başlayacağız” dedi. Berktaş, şunları söyledi: “Oluşan bu hizmetle konut projelerinde bu hizmeti satan tarafa evriliyoruz. Ayrıca modelimizi franchise uygun hale gelebilecek şekilde yazılımımızı güncelliyoruz. Bununla beraber operasyonumuzu yurtdışına taşımak için görüşmelere başladık.”