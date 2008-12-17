Diğer takımlar nerede

Erdoğan Aksoy yazıyor

Takımlarımızın Süper Lig’deki puan cetveline baktığımızda ise; Sivas, Trabzon, Galatasaray, Fenerbahçe, Ankaraspor, Beşiktaş, Kayseri, Gaziantep, Bursa, Eskişehir, Konya, Büyükşehir Bld., Gençlerbirliği, Denizli, Ankaragücü, Antalya, Hacettepe, Kocaeli şeklinde sıralandığını görüyoruz.

Bu iki veriyi karşılaştırdığımızda kentlerimizin gelişmişliği ile bu kent takımlarının başarıları arasında bir korelasyon olmadığını görüyoruz. Bu sonuç ışığında aşağıdaki sorulara cevap bulabilirsek bazı sorunlarımızı kökten çözebileceğimizi düşünüyorum.

1- En gelişmiş kentlerimizden İzmir ve Adana hangi günahları işlediler de Süper Lig’de esameleri okunmuyor? Bu kentin takımları güçbirliği ederek niçin şampiyonluk peşinde koşmazlar? Ayrı ayrı güçsüz bir GözGöz veya KafKaf olmak yerine niçin güçlü bir GözKaf olmazlar?

2- 4. Zengin kentimiz Kocaeli'nin takımı nasıl oluyor da ligde son sırada yer alıyor? Kulüp nasıl yönetiliyor da borç içinde yüzüyor?

3- GSMH’sı en fazla olan kentlerimizden Mersin, Manisa, Hatay, Balıkesir, Samsun, Aydın, Diyarbakır, Zonguldak, K.Maraş, Tekirdağ, Sakarya, Şanlıurfa, Malatya niçin yarışmacı bir şekilde 1. Lig’de değiller?

4- Yukarda adı geçen kentlerimizin mülki amirleri bu durumdan hoşnut mudur? Kulüp yöneticileri futbolun içinden gelen profesyoneller midir? Taraftarlar takımlarını yeterince destekleyip, ilgi gösteriyorlar mı?

5- Bu kent takımları GSMH’dan aldığı pay ile 35. sırada olan Sivas’ın başarısı hakkında neler düşünüyorlar?

6- Bu kent takımlarının yöneticileri, şehrin zenginliği ile kulübün zenginliği arasında bir ilişki olmadığını mı iddia ediyorlar?

7- Bu kulüp yöneticileri şehir zengin olduğu halde kulüp başarısız ise gerekli dinamikleri harekete geçiriyorlar mı? Bu konuda vicdanları rahat mı?

8- Bu kulüp yöneticileri altyapıya ne derecede önem veriyorlar?

9- Çin’in ekonomik başarısının altında, eyalet valilerinin diğer meslektaşları ile arasındaki yarışmacı rekabet yatar. Sefa Sirmen zamanında Kocaelispor, Celal Doğan zamanında G.Antep’in başarıları ortadayken diğer Belediye Başkanları niçin kentin simgesi olan kulüplerine yeterince kaynak ayırmazlar?

10- İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Ankaraspor’un Büyükşehir Belediyelerince desteklenmesinin hikmet-i sebebi nedir? Kentin seyircisi ve bir geçmişi olan kulüpleri varken, sonradan türeyen bu suni kulüplere ayrılan bütçelerle amatör kulüpler veya kentin geçmişi olan diğer kulüpleri desteklenemezler mi?

11- Sivas ve Trabzon’un başarısı altında yatan gerçek nedir? Bu kentin insanları arasındaki birlik ve aidiyet duygusu başarının altındaki ana sebepler midir?

12- Kulüp yöneticilerimiz 3. sınıf yabancılara ödenen transfer paralarıyla kaç tane semt sahasının açılabileceğinin farkında mıdırlar?

13- Sporumuza yön veren yöneticilerimiz ülke nüfusunun büyük çoğunluğunu teşkil eden gençlerin spora yönlendirilmesi konusunda neler yapıyorlar? Hiçbir sportif başarıya imza atamamamızın sebebi nedir?

14- Ligimizde top koşturan Afrika kökenli futbolcuları niçin Avrupa ülkelerinde dikiş tutturamayanlar arasından seçiyoruz? Hangi kulübümüzün futbolcu izleme komiteleri vardır?

Özet olarak söylemek gerekirse futbolumuz maalesef çok iyi bir durumda değil ve biz sadece kendimiz kandırarak bu gerçekten kaçıyoruz. Sporseverler arasında geleceğe dair umutlu bir beklenti bulunmamakta, kulüp yöneticileri spora hizmet etmekten ziyade kendi çıkarları peşinde koşmaktadırlar Önlem alınmazsa yarınımız bugünümüzden daha iyi olmayacaktır.