Devletin düve alım desteği yetiştiriciyi sevindirdi

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcısı Yunus Baydar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hayvan ihtiyacının yurt içinden karşılanması amacıyla üretici için destek amaçlı uygulama başlattığını anımsattı.

Bu uygulama ile yetiştiricilere düve alım desteği verileceğini bildiren Baydar, bakanlığın yaptığı ve 31 ili kapsayacak olan söz konusu desteğin, üreticiye önemli katkı sağlayacağına işaret etti.

Baydar, bu desteğin hayvancılık açısından çok önemli olduğunun altını çizerek, "Damızlık düve desteği verilecek olan ve mera hayvancılığı yapılan bu illerde zaten bakanlığın bir kısım destekleri var.

Örneğin Ardahan ve diğer bazı illerde buzağı destekleri mevcut. Bu bölgelerimizde Simental ırkını, yani etçil ırkları yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu açıdan baktığımızda düve alımı desteklemesi önemli bir kalem. Bizler olumlu görüyoruz." dedi.

Söz konusu destekten yararlanılabilmesi için müracaatların bir süre önce başladığını ve 10 Ekim'de sona ereceğini belirten Baydar, çok sayıda üreticinin destekten yararlanması için birlik olarak üreticiye destek verdiklerini kaydetti.

Baydar, yetiştiricilerin düve alım talebinin en az 20, en fazla 200 baştan oluşacağını belirterek, "Bu talepler 22 Kasım'dan itibaren değerlendirmeye alınacak.

Değerlendirmelerden sonra ocak ayında ise hayvanların temini ve hibe ödemeleri gerçekleşecek. Bakanlığın belirlediği hibe oranı birim fiyatları üzerinde yüzde 30 olarak gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.



Üreticinin, talebini TİGEM, Tarım Kredi Kooperatifleri, Üretici Merkez Birliği ve Gebe Düve Merkezlerinde karşılayabileceğini belirten Baydar, "Bu destek, özellikle Simental ve etçil hayvancılığın yaygınlaştırılması için önemli bir çalışma. Besi materyali yapan Doğu Anadolu'da da bu destek daha anlamlıdır.

Belki tüm üreticilerimizin talebini bekleyemeyiz ama faaliyeti orta ölçekli olanların müracaat etmelerini isteriz." dedi.

Baydar, müracaatların il ve ilçe gıda tarım ve hayvancılık müdürlüklerince alındığını sözlerine ekledi.

"ÇOK İYİ BİR UYGULAMA"

Hayvancılık yapan Ersin Ürker, damızlık düve desteğinin bölge hayvancılığı için olumlu bir destek olduğunu belirterek, "Aslında çok iyi bir uygulama. Henüz tam bilgi sahibi değilim. Yeterince bilgi sahibi olup, durumum el verirse ben de yararlanacağım." dedi.

Hibe desteği Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yetiştirici bölgesi olarak belirlenen Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat illerinin yanı sıra Şanlıurfa'da hayvan kayıt sistemi TÜRKVET’e kayıtlı sığır işletmelerini kapsıyor.

Söz konusu destek çerçevesinde bu illerdeki yetiştiricilere, en az 20 baş, en çok 200 baş düve alım bedelinin yüzde 30'u hibe olarak verilecek.