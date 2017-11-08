Dev şirkette üst düzey istifa!

Snap Inc. şirketinin en üst düzey yöneticilerinden ve en yüksek maaşı alan çalışanlarından birisi olan baş mühendis Tim Sehn önümüzdeki çarşamba günü şirketten istifa ettiğini açıklayacak.

2013’ten buyana Snap Inc. şirketinin mühendislik ekibini yöneten ve firmanın en yüksek ücret alan isimlerinden olan Sehn, aynı zamanda şirketin hissedarları arasında ve 40 milyon dolarlık payı bulunuyor. Bu nedenle kendi girişimlerini yapabilecek ekonomik güce sahip bir isim.

Webtekno'nun haberine göre edinilen bilgiler ışığında baş mühendislik pozisyonu, yardımcısı Jerry Hunter tarafından devralınacak. Hunter ve Sehn, daha önce Amazon'daki görevlerinde iş arkadaşıydılar. Şirketin eski insan kaynakları başkan yardımcısı Robyn Thomas, güvenlik birimi başkan yardımcısı Martin Lev ve genel hukuk danışmanı Chris Handman, Snap'i bu yıl terk eden diğer isimler arasındaydı.

Snapchat yeni tasarım ilk baharı, söz konusu ayrılıklar da sonbaharı temsil ediyor ve şirket iki mevsimi de aynı anda yaşıyor. Bir yandan devam eden Facebook ve Instagram baskısı, diğer yandan Spectacles projesinden dolayı kaybedilen 40 milyon dolar Snap Inc’in borsa değerini diplere sürükledi. CEO Evan Spiegel her şeye rağmen pes etmeye razı değil ve bu stresli dönemden çıkıp, kullanıcılarını memnun etmeye devam edeceğinden emin görünüyor.

Daha kişiselleştirilmiş ve kullanımı kolay bir tasarımla sadeleşecek Snapchat uygulaması, şirketin katma değerlerini yükseltmek adına reklam verenlerle en sıkışmak istiyor. Diğer yandan güçlü bir algoritma ve güvenlik önlemleriyle yazılımların diğer şirketlerce kopyalanması engellenecek.

Evan Spiegel’in açıklamalarına göre Snapchat için bütün risler alınmış durumda.

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