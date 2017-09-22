Denizbank’tan 20’nci yaşa özel kutlama

Ardından Ateş, Denizbank’ın 20 yılının dönem noktalarını anlattı, sektörünün devler liginde yer alan, marka değerini kanıtlamış ve finansman sağladığı dev projelerle adından övgüyle söz ettiren bir kurum olmayı başardıkları için büyük gurur duyduklarını söyledi. Ateş şöyle konuştu; “Ünlü ozanın deyişiyle ‘Uzun ince bir yoldu’ bizimki. 1997 yılında 81. sırada, bir kişiyle başladığımız yolculuğumuzda, bugün 15 bin kişilik güçlü bir aile olarak Türkiye’nin en büyük 5 özel bankasından biri olmanın onurunu yaşıyoruz.”

Sberbank Yönetim Kurulu Başkanı Gref de, Denizbank’ı satın aldıkları dönemde bankanın 300 bin kişilik ailelerine heyecan getireceğine ve bir sinerji yaratacaklarına inandıklarını, 5 yıllık birliktelik süresince de bunu başarmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.