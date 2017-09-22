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Denizbank’tan 20’nci yaşa özel kutlama

Hürriyet Haber
22.09.2017 - 21:55 | Son Güncelleme: 22.09.2017 - 21:55

DENİZBANK, 20’nci kuruluş yıl dönümünü İstanbul’da Tarkan, Rus Kızılordu Korosu ve Ajda Pekkan’ın da sahne aldığı özel bir davetle kutladı. Zorlu Center’da düzenlenen etkinliğe, Sberbank Yönetim Kurulu Başkanı Herman Gref, bankanın önceki hissedarları Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, eski Dexia üst yöneticileri (CEO) Axel Miller ve Pierre Mariani’nin yanı sıra  iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Etkinlikte, Denizbank’ın 20 yıllık başarı öyküsü ve gelecek yıllara ilişkin vizyonu paylaşıldı. Etkinlik Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş’in ‘My Way’ (Benim yolum) isimli şarkıyı seslendirmesiyle başladı.

Ardından Ateş, Denizbank’ın 20 yılının dönem noktalarını anlattı, sektörünün devler liginde yer alan, marka değerini kanıtlamış ve finansman sağladığı dev projelerle adından övgüyle söz ettiren bir kurum olmayı başardıkları için büyük gurur duyduklarını söyledi. Ateş şöyle konuştu; “Ünlü ozanın deyişiyle ‘Uzun ince bir yoldu’ bizimki. 1997 yılında 81. sırada, bir kişiyle başladığımız yolculuğumuzda, bugün 15 bin kişilik güçlü bir aile olarak Türkiye’nin en büyük 5 özel bankasından biri olmanın onurunu yaşıyoruz.”

Sberbank Yönetim Kurulu Başkanı Gref de, Denizbank’ı satın aldıkları dönemde bankanın 300 bin kişilik ailelerine heyecan getireceğine ve bir sinerji yaratacaklarına inandıklarını, 5 yıllık birliktelik süresince de bunu başarmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Etiketler: Denizbank , Sberbank , gazetehaberleri
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