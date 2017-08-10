7. kez Capital 500'e girdi

Capital Dergisi’nin 1999 yılından itibaren şirketlerin yıllık cirolarını baz alarak gerçekleştirdiği Türkiye’nin en büyük özel sektör şirketini belirleyen araştırmasının sonuçları açıklandı. Corendon Airlines, Capital 500 listesine 396’ncı sıradan girerek, yedinci kez sıralamadaki yerini aldı. 2011 yılından beri her yıl “Türkiye’nin en büyük 500 özel şirketi” arasında yer almaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyduklarını belirten Corendon Airlines Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Olcay Türker, “Bölgemizdeki ve sektörümüzdeki tüm krizlere rağmen Türkiye’nin en büyük 500 özel şirketi arasında yer almayı bir kez daha başardık” dedi.

2016 yılının ülkemiz ve turizm sektörü için zor bir yıl olduğunun altını çizen Türker, “Geçtiğimiz yıl turizm sektöründe yaşanan olumsuz gelişmelerin etkisini ana pazarlarımız Hollanda ve Belçika’da fazlasıyla hissettik. Corendon Airlines olarak bu olumsuz koşullara karşı harekete geçtik ve alternatif pazarlara yöneldik. Bunun sonucunda ilk kez uçtuğumuz Ekaterinburg ile uçuş ağımıza Rusya’yı da ekledik. Diğer yandan ülkemizdeki talep daralmasına karşı da yeni stratejiler ortaya koyarak, uçaklarımızı başka havayollarına kiralama yolunu seçtik. Özellikle Türkiye turizminin başkenti Antalya şehrinde faaliyet gösteren şirketler için ekonomik anlamda çok sıkıntılı bir yıldı. Buna rağmen Antalya’dan listeye giren 3. büyük turizm firması olduk” dedi. Corendon Airlines’ın bu sene göklerdeki 13.yılını kutladığını belirten Türker, “2017’de, ikinci havayolu şirketimiz Corendon Dutch Airlines’ın ardından Avrupa’da Corendon Airlines Europe adıyla üçüncü bir havayolu daha kurduk. Ayrıca ilk fabrika çıkışlı uçağımız yeni Boeing 737-800NG’yi de filomuza kattık, yatırımlarımızı kesmeden büyümeye devam edeceğiz” dedi.

Corendon Airlines, 2011 yılından bu yana her yıl sektörün en itibarlı değerlendirme araştırmaları olan Capital 500 ve Fortune 500 Türkiye listelerinde yer almayı başardı. Uluslararası havayolu, geçtiğimiz ay açıklanan ve şirketleri net satışlar, faiz/vergi öncesi kar-zarar, aktif toplam ve öz kaynak değerlerine göre sıralayan Fortune 500 Türkiye listesine 284’üncü sıradan girerek, 6’ncı kez “Türkiye’nin en büyük 500 şirketi” arasında yer almıştı.