Çocuklar Curry ile bağlandı

Türkiye’de 20 ayda 20 mağaza açtıklarını söyleyen Under Armour Ülke Genel Müdürü Aydın Kanatlı, “Stephen Curry basketbola ilgi duyan 8-13 yaş arası erkek çocukların kahramanı oldu. Bu da bizim işlerimizi olumlu etkiledi. Ayrıca Türkiye’de esas hedeflediğimiz şeyi gerçekleştirmemize yardım etti. Şu anda en sadık müşterimiz 8-13 yaş arası erkek çocuklar” dedi.

HEDEF 50 MAĞAZA

Spor pazarının Türkiye’de Avrupa ve Amerika’ya göre çok farklı bir yapıda ilerlediğini anlatan Aydın Kanatlı, şöyle konuştu: “İlk planımızda bugün itibariyle 10-12 mağazada kalmak üzerine plan yapıyorduk ama belli bir ölçeğe ulaşmak için de burada büyümek zorundaydık. Bu yüzden de perakende kanalını kullandık. Şu anda 5 şehirde faaliyet gösteriyoruz. AVM’lerdeki ağırlığımız İstanbul. Markanın ürün ve fiyatlandırma yapısı itibariyle çok hızlı şekilde Anadolu’ya yayılmaya uygun değil. Hedefimiz Türkiye’nin ticaretinin döndüğü ilk 10 büyük şehire odaklanmak ve ondan sonra da hızlıca diğer şehirlere ulaşmak. Şu anda Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul ve Antalya’da faaliyet gösteriyoruz ama internet sayesinde de diğer illere ulaşabiliyoruz. Türkiye’de 5 yılda 50 mağazaya ulaşılması hedefleniyor.”

TEKNOLOJİ ŞİRKETİ GİBİ

Bugün mağazalarda 3 farklı kategoride faaliyet gösterdiklerini dile getiren Aydın Kanatlı, şunları söyledi: “Tekstil, ayakkabı ve aksesuar alanında çalışıyoruz. Markanın globalde hedefi ayakkabı satışını yukarılara doğru taşıyıp tekstille birlikte bir dengeye getirip daha bütünsel bir spor markası olmak. Kategorik olarak baktığınızda satışları önde giden alanlar training dediğimiz fitness tekstili ve koşu tarafı. Under Armour’ın hikâyesi, 1996’da genç bir sporcu olan Kevin Plank’in kendi ihtiyaçlarından yola çıkarak spor kıyafetler üretmek için kolları sıvamasıyla başlıyor. Plank, Under Armour ile teknoloji alanında yaptığı yatırımlarla da dikkat çekiyor. 2013 yılında 3 tane aplikasyona 710 milyon dolar para yatırıldı. Burada müşteri verileri öne çıkıyor. Önümüzdeki sene Kevin Plank’i Türkiye’ye getirmeyi düşünüyoruz.”

SPONSORLUK ANLAŞMASINA İMZA ATABİLİRİZ

2015 yılından beri Darrüşafaka’nın sponsorluğunu yaptıklarını anlatan Aydın Kanatlı, “Bu alanda çok fazla talep var. Basketbol ve voleybol takımları ile sürekli görüşüyoruz. Onun dışında çok fazla okullardan talep geliyor. Ama yerel üretim olmadan çok fazla servis vermek mümkün değil. Çünkü hem fiyatlar uygun olmuyor hem de teslimat süreleri. Ancak bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Bazı fitness salonlarında eğitmenlerin sponsoruyuz. Önümüzdeki dönemde de sponsorluk anlaşmalarına imza atabiliriz” dedi.