Çin Kongresi'nden piyasa dostu mesaj

Ekonomi çevreleri bugünlerde Çin'in normalden çok daha yakın takip ediyor.



Çin Komünist Parti'nin beş yılda bir yapılan kongresinin 19.'su, yatırımcılar için gelecek beş yılda Çin'in ekonomi ve finans politikalarına ilişkin sinyal alabilme fırsatı demek.



BusinessHT'nin haberine göre Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Çin'in yabancı yatırım için piyasa erişimini rahatlatacağını ve hizmet sektörüne erişimini genişleteceğini söyledi.



Xi ayrıca, Çin'in döviz kurunun yanı sıra finansal sistemine yönelik piyasa odaklı reformu derinleştireceğini ve aynı zamanda ekonomide devlet şirketlerinin rolünü güçlendireceğini söyledi. Xi farklı konulara değindiği kongrede, kaynakların dağılımında piyasaların temel karar vericilerden biri olmasına imkan verileceğini de ifade etti.



Bunun yanı sıra Çin'in kendi kalkınma hedeflerine ulaşmak için başka ülkelerin çıkarlarını feda etmeyeceği, aynı zamanda kendi meşru haklarından da vazgeçmeyeceği vurgusunu da yapan Xi, "Çin'in gelişme seviyesi ne kadar yüksek olursa olsun,

hiçbir zaman hegemonya peşinde koşmayacak" dedi.



Parti Kongersi'nde iki binden fazla delege Merkez Komite'nin yeni üyelerini seçecek. Ayrıca, Xi Jinping'in ikinci beş yıllık dönem için de oylaması yapılacak.



Yatırımcılar kongreyi gelecek beş yılda ortaya çıkabilecek ekonomi ve finans politikalarının ipuçları açısından izlerken, bundan önceki kongreler bu konularda pek ayrıntı gelmeyebileceğini de gösteriyor. Büyüme tahminleri ve kredilere dair politika açıklamaları ise özellikle önemli olacak.