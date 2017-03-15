Çılgın gelir! Tam 3,5 milyar dolar...

Geçtiğimiz yılı 1.8 milyar dolarlık gelirle kapatan eSpor dünyasında yeni hedef açıklandı. Juniper Research'ün raporuna göre bu rakam 2021 yılında 3.5 milyar dolara ulaşacak. Beş yıllık sürede gelir artışının yaklaşık iki katına çıkmasının itici gücü olarak ise sponsorluklarla desteklenen eSpor turnuvalarındaki büyük ödül havuzları gösteriliyor. Örneğin, 2016 yılında yapılan en büyük üç eSpor turnuvasının final aşamalarını 90 milyonun üstünde izleyici takip etti. Şu ana kadar yakalanan en büyük rakam ise 2016 League of Legends Dünya Şampiyonası’nda elde edilen 43 milyonluk görüntülenme sayısı oldu.

Oyunların yayın akışında ise hakimiyet Twitch’de. Rakibi ise YouTube. Raporda Twitch’in bu yıl eSpor izleyicilerinin yüzde 83’lük kısmını yakalayacağı belirtiliyor. Twitch’i hakim kılan özelliklerin başında ise yayıncılara gelir akışı sağlama yönünden daha iyi tasarlanmış olması gösteriliyor. Twitch üzerinden geçtiğimiz yıl 292 milyar dakika içerik izlendi. En çok izlenen Twitch yayıncısı ise elbette Riot Games.