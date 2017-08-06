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Şanlıurfa'nın "Ciğer kebabı" tescillenecek

AA
06 Ağustos 2017 - 14:58Son Güncelleme : 06 Ağustos 2017 - 15:02

Şanlıurfa'da, yöre halkı ile kenti ziyaret eden turistlerce günün her saatinde iştahla tüketilen "ciğer kebabı"na coğrafi işaret belgesi alınacak.

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  • Ciğer kebabı tescillenecek
  • Ciğer kebabı tescillenecek
  • Ciğer kebabı tescillenecek
  • Ciğer kebabı tescillenecek

İnsanlık tarihinin en eski medeniyetlerine ev sahipliği yapan Şanlıurfa'nın tarihsel birikim ve coğrafi konumunun sağladığı “lezzet zenginliğini” tescil ettirmek için çeşitli çalışmalar yapılıyor.

Kendisine özgü mutfağıyla öne çıkan kentte hünerli ellerde şekillenen lezzetler, yeni nesillere geleneksel yöntemlerin yanı sıra patentli olarak da aktarılmak isteniyor.

İlgililerin girişimleri sonucu, "Urfa biberi, çiğ köfte, ekşili, Birecik patlıcanı ve meyan şerbeti"nin coğrafi işaret belgesiyle tescil edilmesinin ardından "patlıcan kebabı, ciğer kebabı, kıymalı (lahmacun), tırnaklı ekmek, lebeni ve yumurtalı köfte" de tescillenmek üzere ilana çıkarıldı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'nın kadim ve önemli bir kent olduğunu belirterek kentin yöresel ürünlerinden birinin de ciğer kebabı olduğunu söyledi.

Yöresel ürünlerin coğrafi işaretlerle tescillenmesi noktasında Şanlıurfa'nın potansiyelini değerlendireceklerini ifade eden Özlü, "Ciğer kebabının coğrafi işaret alması için başvuruda bulunacaklar, Türk Patent ve Marka Kurumu bunu değerlendirecek ve Şanlıurfa'ya has bir ürün olduğunu inşallah tescilleyeceğiz. Bu sayede Urfa ciğerine bir başka şehir sahip çıkmayacak." dedi.

ADINA YARIŞMALAR DÜZENLENECEK

Şanlıurfa Köfteciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Mehmet Kaçak da Şanlıurfa mutfağının dünyanın en eski mutfaklarından, ciğer kebabının da bu mutfağın önemli tatlarından olduğunu belirtti.

Şanlıurfa'ya gelenlerin ciğer kebabı yemeden gitmediğini anlatan Kaçak, "Ciğer kebabı kentin her noktasında rahatça bulunabilir. İnşallah ciğer kebabımız tescillenince ödüllü yarışmalar düzenleyerek, Türkiye'de ve dünyada daha çok tanıtılmasını sağlayacağız." diye konuştu.

Ciğer ustası Kemal Soylu ise ciğer kebabının lezzetli olmasını sağlayan etkenlerden birinin de yörede yetişen kuzuların ciğerlerinin kullanılması olduğunu vurguladı.

En iyi ciğer kebabının kuzu ciğerinden yapıldığına dikkati çeken Soylu, şöyle konuştu:

"Ayrıca ciğerin doğranması ve pişirilmesi de kebaba farklı bir lezzet katar. Daha önceleri günde bir defa tüketiliyordu ancak şimdi günde 4 öğün tüketiliyor. Yurt içinden ve yurt dışından gelen misafirlerimiz özellikle ciğer kebabını tercih ediyor."

Bir restoranın işletme müdürü Abdurrahman Çullu da ciğer kebabı denilince akla ilk gelen şehrin Şanlıurfa olduğunu aktardı.
Türkiye'nin çeşitli kentlerinde de ciğer kebabı yapıldığına ancak Şanlıurfa'da yapılan ciğer kebabının farklı olduğuna işaret eden Çullu, "Ciğer kebabının patentinin alınması bizi çok sevindirir çünkü ciğer Şanlıurfa ile özdeşleşmiş bir yemeğimizdir." dedi.

Etiketler: Ciğer kebabı , Mehmet Kaçak , Faruk Özlü
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