Çiftçiye ‘uygulamalı’ destek

TARIMIN finansmanı alanında hizmet veren bir kurum oldukları kadar üreticilere işlerinin her aşamasında yardım eden bir kurum olmayı da hep önemsediklerinin altını çizen Denizbank Tarım Bankacılığı Pazarlama Grup Müdürü Canan Aytekin, “Burada bu işi üreticilerden iyi biliyoruz gibi bir anlam çıkmasın, amacımız üreticimizin sıkıştığı, bilgiye ihtiyaç duyduğu, yardıma ihtiyaç duyduğu yerde bilgi birikimimiz doğrultusunda sorunları çözmeye çalışmak” dedi.

100 BİN TAKİPÇİ

Tarım sektöründe doğru ve güncel bilgiye erişimin çiftçiler için büyük bir ihtiyaç oluğuna vurgu yapan Aytekin, “Ayrıca her konuda soru sorup en kısa sürede cevap alabilecekleri, alanında uzman kişiler ile bir çabaya gerek duymadan iletişim kurabilmeleri üretimin verimli hale getirilmesi için büyük bir gereklilik. 2015 yılında bir saha araştırması yaptık, bu araştırmanın sonuçlarına göre üreticilerimizin internet kullanım oranı azımsanmayacak kadar yüksekti. Internet erişimi olan bu kitle içinde haftada bir Facebook kullananların oranı yüzde 90, her gün Facebook kullananların oranı yüzde 75 seviyesindeydi. Bu vesileyle; 2016 yılı 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününde ‘Deniz’den Toprağa’ Facebook sayfasını hizmete sunduk. Bu sayfanın temel amacı tarıma dair ne varsa; bir an önce, en doğru şekilde üreticilerimize ulaştırmak, onlardan her bir içeriğe yönelik gelen soruları hızlıca cevaplayarak kafalarında bir soru işareti bırakmadan bilgi akışı sağla-maktı. Yani bu sayfayı bir nevi haber portalı gibi kurgu-ladık. Şu anda 100 bin takipçiyi geçmiş durumdayız. Sadece içerik paylaşmıyor gelen binlerce soruyu sayfa üzerinden en kısa sürede cevaplamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

UZMAN EKİP HAZIRLADI

Facebook sayfalarının yakaladığı bu ivmenin kendilerini daha kişiselleştirilmiş, bölge ve ürün bazında farklılaştırılmış bir danışmanlık hizmeti vermeye yönelttiğine değinen Aytekin, “Bu amaçla 20 Eylül 2017 tarihinde yine aynı isimle ‘Deniz’den Toprağa’ mobil tarım uygulamasını hizmete sunduk. 3.5 ay gibi bir sürede 25 bin üzerinde indirme adedine ulaştık. Mobil uygulamamamız piyasaya sürülmesinin birinci ayında Barcelona’da finans kurumlarının inovatif ürünlerinin yarıştığı bir oylamada 6 farklı uluslararası rakibini geride bırakarak ‘Yılın En İyi Yeni Ürünü’ ödülünü kazandı. Mobil uygulama-mız 5 ana fonksiyondan oluşuyor. Tarlalarım menüsü altında Tarla Ekle butonu ile yetiştirdiğiniz ürüne dair lokasyon, ürün ve ürün çeşidi, toprak ve sulama özellikleri, ekim-hasat tarihleri gibi temel bilgileri yaklaşık yarım dakikada kaydederek tarlanızın sanal bir benzerini oluşturuyorsunuz. Uygulamamız; bu tarlada yer alan bitkinin büyüme sürecini taklit ederek her bir evre için gereken gübreleme, sulama, ilaçlama önerilerini kullanıcının cep telefonuna iletiyor. Bu altyapı ve önerilerin tamamı uzman yazılımcılar ve ziraat mühendislerinden oluşan ekibimiz tarafından oluşturuldu. İlerleyen zamanlarda uydu takip sistemleri ve sensörlerle bu yapıyı entegre ederek bitkinin gelişimini daha sağlıklı takip etmeyi ve o bitkiye özel daha nitelikli öneriler iletmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

2 SAATTE CEVAP

Bir diğer önemli fonksiyonlarının da ‘Mühendise Sor’ fonksiyonu olduğunu söyleyen Canan Aytekin, “Üreticiler ziraat mühendislerine video, fotoğraf , ses kaydı ya da sadece metin yazarak sorularını sorabiliyor. Sektör açısından ziraat mühendislerinden destek alabilmek önemli bir ihtiyaç. Üreticimizin tarlasına dair bir sorunu varsa, ürününe dair bir sorusu varsa, herhangi bir duyuruya dair detaylı bilgi almak istiyorsa tarlanızdan, köyünden ayrılmasına gerek kalmadan anında talebini ziraat mühendislerine iletebiliyor. Bu sorular konularında uzman ziraat mühendislerinden oluşan ekibimizin önüne düşüyor, en geç 2 saat içerisinde mobil uygulama üzerinden yazılı olarak ya da soru sahibi uygulamayı indirdiği telefon numarasından direkt aranarak cevabı alıyor. Bu fonksiyon altında bir soru sınırı ya da bir ücret yok; üreticimiz istediği kadar soruyu ücretsiz olarak sorabiliyor, cevabını en kısa sürede alıp işlerini daha verimli hale getiriyor, tarlasındaki zararlılardan/hastalıklardan daha kolay korunuyor” dedi.

ÇİFTÇİYE ‘KİRALIK TRAKTÖR’

TÜM bunlar dışında ‘Hal / Borsa Fiyatları’ ile tarımsal ürünlerin farklı hallerdeki ve borsalardaki fiyatları anlık olarak üreticilere sunduklarını anlatan Canan Aytekin, “Haberler menüsünde tarım sektörüne dair tüm gelişmeleri anlık olarak üreticilerimizle buluşturuyoruz. ‘Kiralık Traktör’ menüsü altında ise üreticilerimiz traktörlerini, kullanmadıkları dönemlerde diğer üreticilere kiraya verebiliyor ya da talep ettikleri kriterlere göre kiralık traktör arayabiliyorlar. Türkiye’de toplam traktör adedi iyi diyebileceğimiz bir sayıda ama bu kaynağın orantılı bir şekilde dağıldığını maalesef söyleyemeyiz. Bu kaynağın imece kültürü ile etkin bir şekilde kullanımı için, yılın sadece belli dönemlerinde etkin şekilde kullanılan traktörlerin diğer dönemlerde çiftçilerimize gelir getirmesi için böyle bir fonksiyon tasarladık. Yakın zamanda buraya kiralık arazi, kiralık ekipman gibi tarım sektörü açısından gerekli diğer bazı menüleri de ekleyeceğiz. İkinci el satılık menüsü ile aynı zamanda satılık ilanları da çiftçilerimizin inceleyebilmesini sağlayacağız. Müşterimiz olsun olmasın tüm üreticilere hizmet veren bu yapının kurulması ve yönetilmesi konusundaki tüm giderler DenizBank tarafından karşılanıyor ve ücretsiz olarak sunuluyor” ifadelerini kullandı.

550 BİN KİŞİYE ‘ÜRETİCİ KART’

550 bin kişinin kullandığı ‘Üretici Kart’ hakkında da bilgi veren Canan Aytekin “Hasat vadesinde üreticimizin borcunu ödeyebilmesine olanak sağlayan bu yapı ile üreticilerin finansman ihtiyaçlarını, ürünlerinin kazancını elde edene kadar ertelemesinin; gübre, ilaç, mazot gibi tarımsal girdi temin eden firmaların sattığı ürünlerin bedelini daha çabuk almasının yolunu açtık. Ayrıca Petrol Ofisi, OPET, Lukoil, Aytemiz gibi akaryakıt firmaları, Toros Tarım, İGSAŞ, Gemlik Gübre gibi gübre firmaları, Gediz Elektrik, AYDEM gibi tarımsal elektrik satan firmalar başta olmak üzere üretimin devamı için elzem olan temel girdileri satan büyük firmalarla yapılan ticari anlaşmalar üreticilerimizin hem ürünleri daha ucuza temin etmesinin yolunu açtı hem de 5-6 ay vadede faiz yüküne katlanmadan üreticilerin kartla alışveriş yapabilmesini sağladı” dedi.