"Çiçeğin başkenti" kışa hazırlanıyor

İlçede yaklaşık 20 yıl önce evlerin bahçelerinde yetiştirilen başta fesleğen ve diğer süs bitkilerinin pazarlanmasıyla başlayan süs bitkileri üreticiliği, bugün irili ufaklı 600 üretim merkeziyle Bayındır'a yıllık yaklaşık 300 milyon liralık katma değer sağlayan sektör haline geldi.

Binden fazla süs bitkisi türü üretilen ilçeden, Türkiye'deki özellikle belediyelerin talebini karşılamanın yanı sıra yurt dışına da ürün gönderiliyor.

Ağırlıklı olarak kadınların çalıştığı sektörde, kışa dayanıklı hercai menekşesi, kasımpatı ve çuha gibi türlerde üretilen çiçekler toprakla bulaşacakları anı bekliyor.

Bayındır Çiçek Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (BAYÇİKOOP) Başkanı Ersoy Sümerkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de çiçek üretimi denilince akla Bayındır'ın geldiğini ve bu alanda ilçede büyük bir sektör oluştuğunu söyledi.

Türkiye genelindeki belediyelerin park ve bahçe düzenlemelerinde ve sokaklarını renklendirmek için Bayındır'da üretilen çiçekleri tercih ettiğini anlatan Ersoy, "Bu sektör gelişirken çeşit artıyor, adet artıyor, en önemlisi kalite yükseliyor. Yurt dışıyla bağlar başladı, oralardan insanlar gelmeye başladı. Bizim üreticilerimiz yurt dışına gitmeye başladı. Kooperatifimizin en büyük hedefi de kaliteyi artırmak, Avrupa standartlarına yükseltmek. Sözleşmeli üretim yapıyoruz." dedi.

Bölgede mevsimlik, yer örtücü, çalı ve ağaç türlerinde binden fazla bitki türünün üretiminin ve ticaretinin yapıldığını aktaran Ersoy, limon selvi ve yer örtücüler gibi bitkilerde ilçenin marka olduğunu ifade etti.

KIŞLIK BİTKİLER HAZIR

Ersoy, kış bitkilerin de hazırlıklarını tamamladıklarını, bitkilerin satışa hazır hale geldiğini dile getirerek, "Soğuğa dayanıklı olan bitkileri satışa hazırladık. Kışlık bitkilerde hercai menekşesi, godetya, çuha, süs lahanası gibi her iklime göre üretimimiz var. Belediyeler bazı bitkileri alacaksa Bayındır'a gelmek zorunda." dedi.

İlçede son dönemde su sıkıntısının görüldüğünü anlatan Ersoy, Küçük Menderes Ovası'nda barajların yakın zamanda yapılması nedeniyle yer altı suyunun fazla kullanıldığını, bu nedenle su kuyularının kimi yerlerde 200 metre derinliğe ulaştığını, maaliyetlerinin arttığını savundu.

"SEKTÖR MEVSİMLİK ÇİÇEKTE İYİ BİR DÖNEM GEÇİRDİ"

Çiçek üreticisi Ceyhun Dinçkal, sektörün ilkbahar dönemini yoğun geçirdiğini, bunun arkasından sonbahar ve kış için hazırlıklara başladıklarını belirtti.

Mevsimlik çiçekte iyi bir dönem geçirdiklerini ama sektörün ağaç ve çalı gruplarında maliyetlerin yüksekliği nedeniyle biraz sıkıntı çektiğini dile getiren Dinçkal, "Mevsimsel olarak şimdi kasımpatı, dönemi onların satışını yapmaktayız. Hercai menekşe açmaya başladı daha önceden anlaştığımız adreslere göndermeye başladık.

adreslere. Bunun ardından bellis papatyası, portakal nergis ve çuha çiçeği çeşitleriyle devam ediyoruz. Kasım ayında da baharlık ve yazlık çiçeklerin dikimine başlıyoruz." dedi.

Dinçkal, sektörün ürettiği mevsimlik çiçeklerin Türkiye'nin yanı sıra Irak, Gürcistan ve Ortadoğu ülkelerine gönderdiklerini söyledi.

Yer altı kaynaklarında su seviyesinin düştüğünü ifade eden Dinçkal, bölgedeki barajların yağışlarla dolmasıyla su sıkıntısının önüne geçileceğini ümit ettiklerini belirtti.