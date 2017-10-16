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Çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları merakla takip ediliyor..

Hürriyet Haber
16.10.2017 - 08:16 | Son Güncelleme:

Altın fiyatlarındaki yükseliş piyasalarda heyecan yaratırken, çeyrek altın ve gram altın gibi daha çok yatırım amacıyla üretilen ürünlerin fiyatları dikkatle takip ediliyor. Vatandaşların internette en çok takip ettiği konular arasında yer alan altın fiyatları geçtiğimiz haftayı dalgalı bir kurla kapattı. Peki Altın fiyatlarındaki son durumun ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatlarının geçtiğimiz haftaki yükselişinin ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları değer kazandı. 245 lira seviyesinde alınan ve 251 lira civarında satışı yapılan çeyrek altın fiyatları, cuma günü bir birim düşüş yaşasa da değerini koruyor.

Piyasaların açılışı ile birlikte fiyatların ne kadar olacağı merak konusu olurken kapanışta çeyrek altın satış fiyatı 249 lira seviyesine kadar gerilemişti. Yarım altın 498, Cumhuriyet altını ise 992 liradan işlem gördü..

Piyasaların açılması ile birlikte altın fiyatları tekrar güncellenecek.

Etiketler: gram altın fiyatları
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