Çerçevedeki Bodrum

BODRUM’da 55 milyon Euro yatırımla bir süre önce yapımına başlanan, 16 blokta 60 rezidansın yer aldığı ‘Frame Suites Bodrum’ projesi düzenlenen görkemli bir kokteyle tanıtıldı. Vithome İnşaat Limited Şirketi tarafından Bodrum’un Gümbet Mahallesi, Asarlık Mevkii’ndeki Adnan Menderes Caddesi’nde 10 bin 600 metrekarelik arazi üzerinde hayata geçirilen projenin tanıtımı için düzenlenen kokteyle Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Vithome İnşaat Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Halit Yağcıoğlu, kardeşi Osman Yağcıoğlu ile projenin yapıldığı arazinin sahipleri olan Malatya kökenli işadamları Kadir Eriş ve Turan Eriş’in yanı sıra yaklaşık 400 davetli katıldı.

SINIRSIZ LÜKS

Bodrum’un merkezinde, denize sıfır konumu, manzarayı kesintisiz veren boydan boya camları, güçlü teknolojisi, altyapısı ve şehrin ruhu ile harmanlanan mimarisi ile Bodrum tutkunları için hazırlanan projedeki rezidansların üç cephesi de deniz görüyor. Vithome İnşaat Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Halit Yağcıoğlu, sonsuz maviliklerin hükmettiği eşsiz manzarası ile dikkat çeken 3+1 Flat, 3+1 Dubleks ve 2+1 Flat dairelerin yer aldığı projede ev sahibi olanlara, özel plajda yazın ve güneşin tadını çıkarabilecekleri gibi, kışın kapalı havuzda yüzüp, Türk hamamı ve sauna ile günün yorgunluklarını atabilecekleri, yılın 12 ayı boyunca sınırsız lüksün tadını çıkartabilecekleri bir yaşam vadettiklerini söyledi.

Yağcıoğlu, projenin tam olarak önümüzdeki yıl biteceğini kaydetti. Projeyle ilgili detaylı bilgilere ‘www.framesuites.com’ adresinden ulaşılabileceğinin belirtildiği Frame Suites Bodrum’un tanıtım kokteyli, mini klasik müzik konseri ile devam etti.

12 AY HUZUR

ARAZİNİN sahibi Turan Eriş ise kokteylde yaptığı konuşmada, son yılların trendi olan 12 ay huzur içinde yaşama talebinin artması üzerine bu çok özel projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Eriş,”Projede hem kış, hem de yaz için her türlü standardı düşündük. Özel havuzu ile plajı ile her şey projede en ince detayına kadar yer alıyor. Bu imkanı sağlarken de tüm Akdeniz ve Bodrum mimarisini teknoloji ile harmanladık. Bu çok özel bu projeyi hazırlarken çok özel bir amacımız vardı. Bu projeden ev alıp, yaşamını devam ettirecek kişilerin ne kadar çok paraları olursa olsun, daha kaliteli olanı almaları için gereken her tür fırsatı tanıdık” dedi.