‘Cep’e iki havalimanı parası harcadık

İthal edilen telefon sayısı bu dönemde 142.4 milyona ulaşırken, ödenen tutar ise 23 milyar 708 milyon 146 bin dolar oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre, en fazla cep telefonu ithalatı 15 milyon 811 bin 936 adetle 2007’de gerçekleştirildi. En fazla ödeme yapılan yıl ise 3 milyar 136 milyon 596 bin dolarla 2015 oldu. Geçen yıl bu tutar 2 milyar 832 milyon 552 bin dolar olarak gerçekleşti. 2007 yılında 1 milyar 722 milyon 947 bin 822 dolarlık cep telefonu ithalatı yapılırken, bu rakam 2009 yılında küresel ekonomik kriz nedeniyle yaklaşık yüzde 37 azalarak en düşük seviyesini gördü. Söz konusu yılda ithal edilen 10 milyon 990 bin 347 telefon için 1 milyar 71 milyon 251 bin 602 dolar kasadan çıktı.