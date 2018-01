Cendere’ye 165 milyon yatırım

165 milyon TL yatırım ile hayata geçirilen Porta Vadi projesinde teslimatların 2018 yılı sonunda gerçekleşmesi planlanıyor. 34 dönüm arsa üzerinde hayata geçen projede 76 konut, 166 ofis ve 20 mağaza bulunuyor. Metrekareleri 95’den 310’a kadar ulaşan konutların fiyatları da 900 bin TL ile 3 milyon TL arasında değişiyor. Projede 30 Mart 2018 tarihine kadar “0” peşinat ve “0” faiz fırsatı ile peşin alımlarda yüzde 25 indirim ve şirket bünyesinde 36 ay vade seçeneği sunuluyor. Gayrimenkul sahibi olmak isteyenlerin beklentilerini karşılayacak projeler geliştirebilmek amacıyla Tümyapı’yı kurduklarını dile getiren Tümyapı Yönetim Kurulu Başkanı Cavit Savcı, “Ülkemizde son dönem yaşanan olumsuzluklara rağmen her sene yeni satış rekorları kırılıyor. Biz de Tümyapı olarak, lokasyon, mimari, alt yapı ve fiyat kıstasını her zaman ön planda tutarak tüm paydaşlarımıza fayda sağlayacak projeler geliştirmeye özen gösteriyoruz. İnsanlar artık sadece ev değil yaşam alanı satın alıyor. Tümyapı olarak, merkezi lokasyonlarda konumlandırılmış, yatırım gücü yüksek ve yakın gelecekten ilham alan yaşam alanları tasarlamak bizim her projemizdeki başlıca çıkış noktamız” dedi.