Canlı yayında dünyaya duyurdular: 21 yıl sonra kâr geliyor

AMERİKAN General Motors (GM) tarafından bu yılın başında Fransız PSA Grubu’na (Peugeot Citroen) satılan Alman Opel, 21 yıl sonra kârlılık sinyali verdi.

GM’in bünyesinde 1999 yılından bu yana kâr elde edemeyen Alman otomotiv devi Opel, Fransız sahipleri altında ilk iş planını bugün dünyaya duyuruyor.

İnternetten canlı yayında açıklamalar yapan Opel CEO’su Michael Lohscheller, markaya finansal güç getirecek ve sürdürülebilir rekabet gücü ile birlikte büyüme de sağlayacak PACE! (tempo) isimli stratejik planını açıkladı. Lohscheller, bu stratejiyle birlikte Opel’in 2020 itibarı ile serbest nakit akımını sağlayarak faaliyet kârını yüzde 2’ye çıkaracağını söylerken bu oranın 2026’da yüzde 6’ya yükseleceğini belirtti. Lohscheller şunları açıklıyor;

* Opel’in PSA ile güçlerin birleştirilmesi 2020’de 1.1 milyar Euro değerinde yıllık sinerji sağlayacak, bu miktar 2026’da 1.7 milyar euro’ya yükselecek. Atılan tüm adımlar kar-zarar dengesinin elde edildiği satış rakamını 800 bin adet Otomobil satışında yakalama amacına destek verecek. Böylece pazar koşulları ne olursa olsun her durumda kârlı bir iş modeli yaratılacak.





* PSA’nın sahip olduğu teknolojilere erişimi sayesinde, Opel/Vauxhall Avrupa’nın CO2 lideri olacak. 2024’te Avrupa’da pazara sunulan tüm binek otomobillerde elektrikli motor seçeneği bulunacak. Sunulacak modeller arasında tamamen elektrikli, plug-in hybrid ve verimli içten yanmalı motorlar bulunan seçenekler olacak. 2020’de Opel/Vauxhall pazara dört elektrikli otomobil sunmuş olacak. Plug-in hybrid Grandland X ve tamamen elektrikli yeni nesil Corsa bunlardan sadece ikisi.

* 2020’de sattığımız her otomobil için giderleri 700 euro düşürerek rekabet gücünü de artıracağız. Pazarlama faaliyetlerinin verimliliği artırılarak giderler yüzde 10 oranında azaltılacak. Genel olarak bürokrasi azaltılarak genel ve yönetim giderlerinin gelire oranı yüzde 5,6’dan 4,7’ye çekilecek. Ayrıca Şirket maaş giderleri/gelir oranında da sektör lideri olmayı hedefliyor. ARGE ve sermaye harcamalarını da 2020 itibarı ile otomotiv getirileri, üretim ve yönetim süreçlerinin yüzde 7-8’i olacak şekilde optimize edecek. 2022 itibariyle ortaya çıkması planlanan 1,2 milyar euro değerindeki işletme sermayesi de bu sinerjiye katkı sağlayacak.







PSA MİMARİSİ KULLANILACAK

* Üretim tesislerinin rekabetçi gücünün artırılması daha fazla üretim talebini ve önümüzdeki 10 yıl süresince daha yüksek kapasite kullanım oranını beraberinde getirecek. PSA’nın CMP ve EMP2 platformları tüm OPEL/Vauxhall fabrikalarında üretilebilir hale gelecek. Başlangıçta, EMP2 temelli SUV 2019’dan itibaren Eisenach’ta üretilmeye başlanacak. Rüsselsheim’da ise EMP2 temelli D segmenti bir otomobil üretilecek. Opel/Vauxhall üretim tesislerinde talebin değişmesi doğrultusunda GM’den Groupe PSA motor ve şanzımanlarına geçiş yapılacak.

* Tüm yeni Opel/Vauxhall otomobilleri Groupe PSA’nın küresel kapasite merkezi haline gelecek Rüsselsheim’da tasarlanacak. Yakıt hücreleri ve bazı otomatik sürüş teknolojileri ve sürücü destek sistemleri gibi birincil uzmanlık alanları belirlenmiş durumda. Bu Alman mühendislik kalitesinin ve ulaşılabilir yeniliklerin sunulmaya devam edeceğinin bir garantisi. Tüm bunlarla birlikte, binek otomobilllerde Opel/Vauxhall’un kullandığı platform sayısı 2024’ten itibaren 9’dan 2’ye indirilecek. Ayrıca motor-şanzıman seçenekleri 10’dan 4’e inerek k optimize edilecek. Lohsceller: “mimari ve motor-şanzıman seçeneklerini optimize etmemiz geliştirme ve üretim karmaşıklığını önemli ölçüde giderecek. Böylece önemli sinerjiler yakalayıp, kârlılığa katkı sağlayacağız, dedi.







* Opel/Vauxhall verimli ve esnek PSA Otomobil mimarisine en başta planlanandan daha hızlı geçiş yapacak. 2024’ten itibaren tüm Opel/Vauxhall binek araç modelleri Groupe PSA ortak mimarisine sahip olacak. İlk sırada 2018’de gelecek Combo ve 2019’da gelecek yoğun talep gören yeni nesil Corsa var. Bu model istikrarlı olarak her sene bir büyük model sunumu ile devam edecek. 2020’de Opel/Vauxhall pazara 9 yeni model sunmuş olacak. Böylece Opel/Vauxhall’un fiyat belirleme gücü artacak ve bu alandaki en üst değerlere dört puan daha yaklaşacak.

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