Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Çalık ve GE’den dijital anlaşma

Çalık ve GE’den dijital anlaşma

Hürriyet Haber
20.10.2017 - 21:51 | Son Güncelleme:

ÇALIK Holding ve General Electric (GE), Türkiye ve bölge ülkelerinde dijital dönüşümün desteklenmesi amacıyla, holding bünyesinde dijital odaklı yeni bir uygulamanın temellerini atan bir ortaklık anlaşmasına imza attı.

GE Dijital bu anlaşmayla, Çalık Holding bünyesinde dijital dönüşüm yol haritasının oluşturulması ve kurum içi dijital kabiliyetlerin etkinleştirilmesini desteklemek üzere teknoloji ve bilgi birikimi sağlayacak. Ortaklar, ayrıca pazara açılma girişimleriyle, inşaat, enerji, madencilik ve sağlık gibi endüstrilerin dijitalleşmesi için GE Dijital’in Endüstriyel Nesnelerin İnterneti çözümlerini birlikte sunacak. Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık da şunları söyledi: “Ortaklığı GE’nin dijital dönüşüm deneyimi ve kabiliyetleriyle genişleterek, faaliyet gösterdiğimiz bölgelerdeki önemli sektörlere taşıyarak yüksek katma değerli endüstriyel internet çözümleri sunacağız.”

 

Etiketler: General Electric , gazetehaberleri
﻿

EN ÇOK OKUNANLAR

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri