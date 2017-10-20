Çalık ve GE’den dijital anlaşma

GE Dijital bu anlaşmayla, Çalık Holding bünyesinde dijital dönüşüm yol haritasının oluşturulması ve kurum içi dijital kabiliyetlerin etkinleştirilmesini desteklemek üzere teknoloji ve bilgi birikimi sağlayacak. Ortaklar, ayrıca pazara açılma girişimleriyle, inşaat, enerji, madencilik ve sağlık gibi endüstrilerin dijitalleşmesi için GE Dijital’in Endüstriyel Nesnelerin İnterneti çözümlerini birlikte sunacak. Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık da şunları söyledi: “Ortaklığı GE’nin dijital dönüşüm deneyimi ve kabiliyetleriyle genişleterek, faaliyet gösterdiğimiz bölgelerdeki önemli sektörlere taşıyarak yüksek katma değerli endüstriyel internet çözümleri sunacağız.”