Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Büyüme tesadüf mü?

Büyüme tesadüf mü?

Rıza ÖZEL / ANKARA
15.01.2018 - 22:22 | Son Güncelleme:

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, “Yılın 3. çeyreğinde yüzde 11’in üzerinde büyümeyi tesadüf mü zannediyorsunuz. Bunlar önceden tehlikeyi sıkıntıyı görüp alınan tedbirlerin sonucudur. İhracatın 15 yılda ikinci rekora ulaşması bu basiretli kararların bir sonucudur” dedi.

‘Türkiye esnaf buluşması’nda konuşan Yıldırım, şunları anlattı: “2017 başında kara kara düşünüyorduk. Piyasa daralıyor, nakit sıkıntısı vardı. Bir araya geldik ekonomi koordinasyon kurulumuz bakanlarımız seri halde kararlar aldık ve hava değişti. İstihdam seferberliğinde ikinci merhaleye geçmiş bulunuyoruz. Bu kapsamda bir ila üç çalışanı olan küçük esnaf mevcut çalışan sayısına ek bir istihdam sağladığında, çalışan sayısını artırdığında 18-25 yaş arası gençlerimizin ücret, sosyal güvenlik pirimleri ve vergileri bir ay siz ödeyeceksiniz bir ay biz ödeyeceğiz. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) 2 milyonu aşan üye sayısı ile çalışanları ve ailesiyle 10 milyon civarında vatandaşımızı kuşatan dinamik sivil toplum kuruluşudur. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ‘1.5 milyonla ben birinciyim’ diye övünüyor. Ama birinci TESK.”

Etiketler: Binali Yıldırım , Başbakan , gazetehaberleri
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri