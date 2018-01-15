Büyüme tesadüf mü?

‘Türkiye esnaf buluşması’nda konuşan Yıldırım, şunları anlattı: “2017 başında kara kara düşünüyorduk. Piyasa daralıyor, nakit sıkıntısı vardı. Bir araya geldik ekonomi koordinasyon kurulumuz bakanlarımız seri halde kararlar aldık ve hava değişti. İstihdam seferberliğinde ikinci merhaleye geçmiş bulunuyoruz. Bu kapsamda bir ila üç çalışanı olan küçük esnaf mevcut çalışan sayısına ek bir istihdam sağladığında, çalışan sayısını artırdığında 18-25 yaş arası gençlerimizin ücret, sosyal güvenlik pirimleri ve vergileri bir ay siz ödeyeceksiniz bir ay biz ödeyeceğiz. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) 2 milyonu aşan üye sayısı ile çalışanları ve ailesiyle 10 milyon civarında vatandaşımızı kuşatan dinamik sivil toplum kuruluşudur. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ‘1.5 milyonla ben birinciyim’ diye övünüyor. Ama birinci TESK.”