Büyük hayal kırıklığı... Sadece 5 bin adet sattı...

Android’in kurucusu Andy Rubin’in geçtiğimiz aylarda tanıttığı Essential Phone, birçok kişinin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Çerçevesiz tasarımı ve üstün teknik donanımıyla akıllı telefon piyasasına yeni bir soluk getirmesi planlanan Essential Phone, tam bir hayal kırıklığı yaşattı.

Yaklaşık 1 aydır ön siparişte olan telefon, açıklanan rakamlara göre sadece 5 bin adet satabildi. 1.2 milyar dolar bütçeyle akıllı telefon sektörüne giren şirketin, bu satış rakamı karşısında nasıl bir strateji izleyeceği ise henüz bilinmiyor.

Araştırmacılara göre Essential Phone için yapılan en büyük yanlışi, sadece ABD’de Sprint operatörü ile anlaşılmış olmasından kaynaklanıyor. Ayrıca reklam ve pazarlama konusunda da firmanın sınıfta kaldığı, tanıtımı yeteri kadar iyi yapamadığı belirtiliyor.

İlk telefonun 1 ayda sadece 5 bin satmasının üzerine ikinci modelin gelip gelmeyeceği de belirsizliğini koruyor. En büyük satışının yapacağı ilk 1 ayda, rakiplerinin 1 günlük satış rakamına bile ulaşamayan şirketin akıbeti tartışılıyor.