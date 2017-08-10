Burası Ölüdeniz... Denize sıfırladılar: 210 TL

Fethiye Ölüdeniz Kumburnu bölgesinde yer alan milli parka giriş fiyatı 7 TL. Yıllardır tatilciler cüzzi bir ücret karşılığında bu doğa harikasında denize giriyorlar.

Ancak son yıllarda Ölüdeniz’de bir loca enflasyonu yaşanıyor. Denizin hemen dibine kurulan ve sayıları hızla artan locaların kira bedeli 210 TL. Şezlong ve şemsiyelerin ücreti ise her bir parça için 15 TL.

Tatilciler locaların denize bu kadar yakına kurulmasının yüzmelerine de engel teşkil ettiğin dile getiriyor.

GİRİŞ ÜCRETİNİ BAKANLIK ALIYOR

Kumburnu Tabiat Parkı'nın giriş ücretini bakanlık alıyor. İşletmeciği ise 2014'te ihaleyi kazanan Güneş Aydeniz Turizm AŞ yapıyor. Şirketin Müdürü Halil Tatlıcı, fiyatların emsal plajlara bakılarak belirlendiğini, isteyenin kendi şemsiyesi ile de oturabildiğini söyledi. Ücret almadıkları kişilere de duş, temizlik, kabin hizmeti verdiklerini belirten Tatlıcı şunları söyledi:

"Bakanlık tarafından müfettişlerce en son denetim 22 Temmuz'da yapıldı. Denetimde temizliğin yapıldığı, şezlong aralıklarının yeterli olduğu gibi bilgiler yer aldı."

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