Bunu kesin Almanak lazım

2008-2009 sezonu Galatasaray – Denizli maçı ile başladı.

Almanya’da Ümit Özat, kalp kası iltihaplanması geçirdi, sahada yığılıp kaldı.

Tayyip Erdoğan, Ankaragücü ve Ankaraspor’un birleşmesini istedi.

Güiza, Bağdat Caddesi’nde sigara içerken görüntülendi.

VfvB Ruhrort/Laar takımın Türk futbolcusu Sezgin Özhan, takım fotoğrafı sırasında cinsel organını gösterdi. Emrah Öner yazıyor

Appiah 9 ay sonra topa vurdu.

Uğur Boral pas hatası yaptı.

Hıncal Uluç, Belçika maçından sonra Milli Takım’a teğet geçti, Emre Belezoğlu’na çarpraz girdi, Emre’nin annesi fenalaştı.

Lincoln ülkesine gitti.

Lincoln İstanbul’a döndü.

Yine Belçika maçından sonra Fatih Terim, Osman Tamburacı’ya “Ulan ben senin bıyığını ananı avradını s...." dedi, Tamburacı, “Anam Fatih Terim’i affetmeyecek” dedi.

Aziz Yıldırım, İhsan Topaloğlu’nun programına katıldı, Zico’ya sadece %20 zam yapabileceğini, Zico’nun da bunu kabul etmediğini söyledi; halbuki bundan 8 ay sonra katılacağı bir programda Zico’nun kardeşi yüzünden ayrıldıklarını söyleyecekti.

Kazım Kanat toprağa verildi.

Uğur Boral pas hatası yaptı.

Ümit Özat’a Temmuz ayında FC Köln doktoru tarafından kalp ritm bozukluğu teşhisi koyulduğu ortaya çıktı.

5.haftada Galatasaray’ın sakat sayısı 12’e ulaştı.

Ultraslan’ın kurucusu Alpaslan Dikmen vefat etti.

Maldonado kendisine iyi baktığını, bunun da meyvelerini toplamaya başladığını söyledi.

Renk bilimci Metin Yahya Üster, Beşiktaş’ın renklerinin sarı-mor, yeşil-koyu pembe olması halinde takımın enerji gücünün artacağını söyledi.

Ertuğrul Sağlam ve Sinan Engin istifa ettiler, Mustafa Denizli hemen göreve başladı.

Adnan Polat, Ümit Davala’yı kovdu; “Antrenmandan 10 dakika önce gelip, 10 dakika sonra gidiyor. Bir memur zihniyeti ile hareket ediyordu.” dedi.

Skibbe yardımcılarının işine son verildiğini İstanbul’a dönünce öğrendi.

Uğur Boral pas hatası yaptı.

Güiza, “Türkiye’de fazla kalacağımı sanmıyorum” dedi.

Berkant, uyuşturucu kullandığı şüphesiyle 1860 München’den kovuldu.

İbrahim Kaş, Aragones’in çok iyi bir hoca olduğunu söyledi.

Lincoln ülkesine gitti.

Lincoln İstanbul’a döndü.

Aragones’in yardımcısı Cesar Mendiondo, “Luis, karşısına Tanrı bile çıksa asla havlu atmaz” dedi. Deivid, ayağı kırıldıktan ve annesini kaybettikten sonra ilk maçında gol attı, ağladı.

Ahmet Çakar, Arda’ya “Karabaş” dedi.

Rıdvan Dilmen’in kardeşi intihar etmeye çalıştı, sebebinin Rıdvan Dilmen olmadığını söyledi.

Sergen Yalçın, “Maldonado bence futbolcu değil, saçını kestirmiş, Şanlıurfasporlu oyunculara benzemiş. “ dedi, Urfa’lı bir avukat Sergen’i mahkemeye verdi.

21 yaşındaki Arda’nın maçta kalp ritmi bozuldu, hastahaneye kaldırıldı.

TRT’de Bursasporlu Yusuf’un Beşiktaş maçı görüntüleri yayınlandı, Mehmet Demirkol “Yusuf'un hareketler güzel ama bariz küfür var. Keşke yayına verilmeseydi” dedi.

UltrAslan-Uni'li Anıl Aydın toprağa verildi.

Seyrantepe için Araplarla ortaklık başladı.

Uğur Boral pas hatası yaptı.

Cemal Aydın, Ankaragücü – Fenerbahçe maçı öncesi maçın hakemi Halis Özkahya’yı aradı, Aydın disiplin kurulana verildi.

Aragones, “Ankaragücü maçından alınan 1 puan iyidir” dedi.

Yıldırım Demirören, elinde lazer pointer ile “Özcan Oal bu penaltımızı yedi, Talat Tokat ofsayttan golümüzü vermedi” diye sunum yaptı.

Devlet Bakanı Başesgioğlu’nun oğlu, Gümüşhane maçını bastı.

Beşiktaş PAF takımı Fenerbahçe’yi 4-1 yendi, 3 golü Batuhan attı.

Faruk Yalçın vefat etti.

Uğur Boral pas hatası yaptı.

Op. Dr. Ertuğrul Gür, müslüman olmaları halinde Carlos ve Edu’yu sünnet edebileceğini söyledi. Sinan Engin, Giresunspor’un Asbaşkanlığına getirildi.

Brezilyalılar, Aziz Yıldırım’ın Millenium Park Evlerini uzak diye beğenmediler.

Emre Belezoğlu, bir gazeteciye “Seni sabaha kadar döverim” dedi.

Aragones, “Ben devre arasında yapılan transferleri desteklemiyorum” dedi.

Beşiktaşlı taraftarlar Demirören’i istifaya davet etti.

Aragones’in “'Günaydından daha çok s....git diyorum” sözü yılın sözü seçildi.

Serkan Balcı, “Bizi sadece 3 büyükler zorlar” dedi.

Lincoln ülkesine gitti.

Lincoln İstanbul’a döndü.

Gönenspor maçında, bir anne çocuğunu kavgadan korumak için sahaya daldı.

Arda, Emre Belezoğlu’nun düğününden dönerken kaza geçirdi.

Uğur Boral pas hatası yaptı.

Yusuf, Yıldırım Demirören’in 8.Fenerbahçe’li futbolcusu oldu.

Gordon Milne’nin tercümanı bıyıklı ağabeyimiz Ali Emeç vefat etti.

Tanju, Galatasaray otelinden kovuldu.

Galatasaray’ın vergi borcu 120 taksite bölündü.

Aragones, yılın en iyi hocası seçildi.

Luxemburgo, damadı Maldonado’yu transfer etmek istediğini söyledi.

Galatasaray, Kanaltürk’e yasak koydu.

Aziz Yıldırım, Kutlualp için “Viyana'ya giderken uçakta tuvaletin üstünde oturuyordun” dedi.

Ümit Karan, Sivas maçı sonrası “13 senedir Birinci Lig’de oynuyorum ve bugüne kadar hiçbir hakeme küfür etmedim.” dedi.

Galatasaray, Sivas maçının tekrar oynanmasını istedi.

Güiza, 4 aydır Nuria ile seks yapmadığını söyledi.

FIFA, Appiah konusunda Fenerbahçe’yi haklı buldu.

Sivas’lı İbrahim Dağaşan, santraya Filistin bayrağı dikti.

Celal Kolot, Ernst için “Baki’nin Alma versiyonu” dedi.

Uğur Boral pas hatası yaptı.

Çorlu Sanayispor, Yattara’nın yeğenini transfer etti.

Galatasaray’ın sakat sayısı 14’e ulaştı.

Balili, Türk vatandaşlığına geçti, ismi Atakan oldu.

Uğur Boral pas hatası yaptı.

Transfer edildiği gün “Burası Fenerbahçe gibi değil” diyen Kezman PSG’de kadro dışı bırakıldı.

“Galatasaray Türkiye’dir” adı altında 7 maddelik bir açıklama yayımlandı.

Galatasaray, Kayseri maçından sonra taraftarlar yürüyüş yaptı.

Fulya Süleyman Seba Kompleksi açıldı.

Mesut Özil, “Türk Milli Takımda oynamayı hiç düşünmedim ki” dedi.

Lugano, 5.golünü attı, Güiza’yı geçti.

Bursaspor TV kuruldu.

Duisdorf’lu Türk kaleci, hakemi dövdü.

Selçuk Şahin, köfteci açtı.

Emin Cankurtaran vefat etti.

Taner, Galatasaray maçında 4 gol attı, tarihe geçti.

Lincoln ülkesine gitti.

Lincoln İstanbul’a döndü.

Skib bıraktı, Bülent Korkmaz 2.5 senelik anlaşma imzaladı.

Karadeniz Gazetesi, Alanzinho için “10 trilyonluk maskot” dedi.

Güiza’nın eski eşi kampta seviştiklerini söyledi, Güiza milli takım kadrosunda çıkartıldı.

Sadri Şener, “Trabzon insanı genlerinden sabırsız” dedi.

Burak, Aragones kalırsa takımdan ayrılacağını söyledi.

Fenerbahçe, PAF takımından Özgür Çek ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Uğur Boral, Sivas maçı sonrası “Fener’le kimse alay edemez” dedi.

Uğur Boral pas hatası yaptı.

Şekip Mosturoğlu, Appiah için “Fenerbahçe'nin manevi değerlerine zarar vermiş bir futbolcunun Fenerbahçe'yle yollarının ben kesişmeyeceğini düşünüyorum” dedi.

Amigo Sefa, 1 yıl maçlardan men cezası aldı.

Çin Beşiktaşlılar Derneği, Çin Seddi’ne bayrak astı.

Volkan Ballı, “Kötü günler geride kaldı” dedi.

Seyrantepe bir kere daha greve gitti.

Uğur Boral pas hatası yaptı.

Kilimli Belediyespor ile Erdemirspor maçının hakemi, birbirlerine sert giren iki futbolcuyu saha dışına çıkarıp, 10 saniye kol kola girerek durma cezası verdi.

Fenerbahçe Deivid ile 3 senelik daha sözleşme imzaladı.

Lincoln ülkesine gitti.

Lincoln İstanbul’a döndü.

Kadir Has Stadının açılış maçında Volkan Ballı çimleri beğenmedi, 20 tane dev fan sahayı kuruttu. Galatasaray “Seyrantepe, 29 Ekim 2009’da bitecektir” şeklinde açıklama yaptı.

Meira “Zenit’e gitmeyi düşünmüyorum” dedi, ardından bavullarını toplamaya başladı.

Emre Belezoğlu boğaz kesti, 1 maç ceza aldı.

Ümit Özat, futbolu bıraktı.

Uğur Boral pas hatası yaptı.

Seyrantepe işçileri, “"Paralarımızı vermezlerse Fenerbahçe bayrağı asacağız" dediler.

Emreciksin, “Hayatımda hiçbir zaman sarhoş olmadım” dedi.

Lincoln, 10 küsür bavulla İstanbul’dan kaçtı.

Bülent Uygun, “O kulübe belediyeden ruhsatsızdı. O yüzden kırdım” dedi.

Alper Tezcan, UEFA madalyasını 200.000 TL’e sattı.

Eintracht Braunschweig’li Semih Aydemir, koşu antremanında tramvaya binip bir kaç durak sonra takıma katıldı, sonra kovuldu.

Emre Belezoğlu, “Yere tükürürken bile dikkat eder hale geldim” dedi.

Gökmen Özdenak, “Ersen Martin, Ricky Martin’in kardeşi, baba bir, anneler ayrı” dedi.

Lincoln İstanbul’a geri geldi.

Erhan Albayrak’ın “Lokum” adlı fuhuş operasyonunda ifadesi alındı.

İspanya’ya yenilgisinden sonra Volkan “Işık gözümü kamaştırdı. Eğer suçlu var ise hepimiz suçluyuz” dedi.

Eren Talu’nun eşi Defne Samyeli “Kocam, delilik yapıyor” dedi.

Uğur Boral pas hatası yaptı.

Polis, Beşiktaş taraftarı ile karşılaştı, su sıktı, biber gazı kullandı.

Batuhan, Fenerbahçe maçı öncesi gece kamptan Ortaköy’e geçti.

Arda, yeni telefon hattı için “Kızlar beni Galatasaray hattından arayamazlar. Çünkü ben özel hayatımla iş hayatımı birbirine karıştırmıyorum” dedi.

Batuhan, “Beni Real Madrid'e bile alacaklarını bilsem bir daha böyle bir şey yapmayacağım” dedikten sonra 2 gün sonra 3 bayanla fotoğrafları piyasaya sürüldü.

Galatasaray – Fenerbahçe maçında 4 ölü, 5 yaralı; Lugano kafa attı, Emre ısırdı.

Volkan, Arda’yı aradı, “Erkeksen gelirsin.” dedi.

Sabri, “Emre, beni öldüreceğini söyledi” dedi.

Yıldırım Demirören, “Tezgah kelimesi Türk Futboluna zarar verir” dedi.

Ümit Özat, FC Köln’de antrenörlüğe başladı.

Tugay, rezerv takıma gönderildi.

Uğur Boral pas hatası yaptı.

Fatih Tekke, 7.yabancı oyuncu olarak oyuna girdi, 3-0 hükmen yenilgi beklenirken, para cezası verildi.

Adnan Polat, “Tamamlandığında ortaya muhteşem bir eser çıkacak. Bir dünya yıldızı stadımızı görünce daha kolay imza atacak" dedi.

Arda güvenlik görevlisini kapıya sıkıştırdı.

Ersun Yanal istifa etti.

Bülent Uygun, “İpler bizim elimizde” dedi.

Deivid’in eşi ile Alex’in eşi kuaförde barıştı.

Uğur Boral pas hatası yaptı.

Serdar Kulbilge, klübe ihtarname çekti, kadro dışı kaldı.

Sedat Balkanlı vefat etti.

Gökmen Özdenak, “Futbolculara pornografik paralar ödeniyor” dedi, Ahmet Çakar’ın“O kelime astronomik olabilir mi” sorusuna, Özdenak “Hayır, pornografik. Porno. Erotik değil yani. Porno yani, işin sonu” diye cevap verdi.

Fenerbahçe, Real Madrid – Barcelona maçında Barcelona’dan çok etkilendiklerini, Beşiktaş’ı öyle yendiklerini söylediler.

Lincoln ülkesine gitti.

Lincoln İstanbul’a döndü.

Rıdvan, stoper Gökhan için Aragones’den özür diledi.

Arda’nın silahlı t-shirt giydi.

Hacettepe maçından sonra taraftar striptiz klubünde Arda’ya tepki gösterdi.

Skibbe’nin şantajcısı kadın polis hapse girdi.

Uğur Boral pas hatası yaptı.

Fenerbahçe, kupa finalinde Bobo’yu aldı.

Alex de Souza’nın eşi, “Burası bize uğursuz geldi. Bir daha final maçına gelmeyeceğim. Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim” dedi.

İlhan Cavcav anjiyo oldu.

Aziz Yıldırım, “Aragones ve oyuncu seçiminde hata yapmadık” dedi.

Fatih Terim’in parmağını denizin dibinden çıkardılar.

Volkan Demirel, Antalya’da lüks yat yaptırdı.

Aziz Yıldırım, Aragones’in tazminatı yok dedi.

Lincoln, salonda çalıştı.

Uğur Boral pas hatası yaptı.

Lucescu, bir kupa daha kazandı.

Aziz Yıldırım, bir tesis daha açtı.

Lincoln ülkesine gitti.

Lincoln İstanbul’a döndü.

Abdülrahim Albayrak, UEFA kupası finalinde sahaya girdi.

Alex, “Ronaldinho gelirse rahatsız olmam” dedi.

Batuhan’ın kırmızı da geçti, ehliyeti yoktu, polis ceza kesti.

Aziz Yıldırım, 3 yıl şampiyon olacağız dedi.

Anelka, gol kralı oldu.

Batuhan, takımın otobüsünü kullandı.

Adnan Polat, Beşiktaş galip gelince sevinçten ağladı, Cemal Demirören’le şakalaştı, elini uzatıp çak dedi.

Tuncay, küme düştü.

Sinan Engin, Kanaltürk’ten Manisa’ya transfer oldu.

Seyrantepe’de iptal süreci başladı,

TOKİ Eren Talu’ya ihtar çekti.

Güiza, “Beni göndermeyin, seneye kral olurum” dedi.

Tugay Manchester City ile anlaştı.

Beşiktaş şampiyon oldu.

Volkan Demirel, Aragones’ten Fenerbahçe formasına imza aldı.

Lincoln, ülkesine gitti, daha dönmedi.

Ve Uğur Boral pas hatası yaptı.