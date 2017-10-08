‘Bu zorlu sınavı geçeriz’

AVRUPA’da olduğu gibi Türkiye’de de kompakt yani C sınıfında SUV (crossover) satışları hızla büyürken, rekabette aynı ölçüde artıyor. 2007 yılında bu sınıfta 3 bin adedi bile bulmayan SUV satışları 2016 yılında 65 bin adede ulaşırken, model sayısı ise kısa sürede 20’yi aştı. C-SUV sınıfını yaratan ve 10 yıldır lider olan Nissan Qashgai, diğer tüm markaların girdiği bu yarışta zirvedeki yerini korumasına rağmen kaçınılmaz olarak pazar payında yıllar içinde kayıp yaşadı. Aslında Qashqai’nin satışları artmasına rağmen pazarın büyümesi bunda etkili oldu. 2015’te bu sınıfta yüzde 30 paya sahip aracın bu yılın 9 ayında payı yüzde 22’ye kadar geriledi. 9 ayda C-SUV sınıfında 47 bin 351 adet araç satılırken, Qashqai 10 bin 521 adetle liderliğini devam ettirdi. Ancak Qashqai’nin geçtiğimiz yılı yakalaması veya geçmesi için yılın son 3 ayında yaklaşık 8 bin adetlik satışa ulaşması gerekiyor. Bunun için de Nissan yönetimi ve bayileri büyük bir makyaj operasyonu geçirerek teknolojik özellikleri artırılan yeni Qashqai’ye güveniyor.

HEDEF +1 YAPMAK

92 bin TL’den başlayan lansman fiyatlarıyla Türkiye’de satışa sunulan yeni Qashqai’ye çok güvendiklerini ve 3 ayda 8 bin adetlik satışa ulaşabileceklerini söyleyen Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök, “Payımız düşse de tartışmasız liderliğimiz devam ediyor. Ne kadar rakip gelirse gelsin hala her 4 C-SUV’den biri Qashqai. Şu anda Türkiye’de 100 binden fazla Qashqai kullanıcısı var. Geçen sene 18 bin adedi aşan Qashqai satışımız var ve yüzde 28 ile segment lideriydik. Bizim hedefimiz mutlaka +1 yapmaktır. Dolayısıyla bu yıl geçen yılın üzerine çıkmak üzerine çalışıyoruz. Yenilenen dış tasarımı, premium iç tasarımı, akıllı sürüş özellikleri (Nissan Intelligent Mobility) ve sınıfının en güçlü dizel otomatik seçeneğiyle lider bu zorlu sınavı da başarıyla geçecek” dedi.

MOTİVASYON TAM

Geçtiğimiz hafta İstanbul’da yaptıkları bayi toplantısında yeni Qashqai’nin büyük heyecan uyandırdığını kaydeden Sinan Özkök şunları söyledi: “Özellikle satış ekipleri çok motive oldular ve eğitimini tamamlayan arkadaşlar 1 dakika bile kaybetmeden müşterilerini aramaya başladı. Satış ekibimizin bu modele böylesine inanması çok önemli. Her ekipman seviyesinde bir öncekine göre daha fazla ekipman olması büyük beğeni topladı. Bu motivasyonla çok başarılı bir sonuç alacağımıza eminim. Uzun lafın kısası; biz yine +1 yaparız yine lideriz.”

ARTIK ÇOK AKILLI

PİYASAYA çıktığı 2007 yılından bu yana 2.3 milyon adet satan Qashqai, yenilenen yüzü, eklenen donanımları ve yeni premium iç mekânı ile pazardaki gücünü pekiştirmeye hazırlanıyor. Yeni Qashqai, tamamen yenilenen ön yüzüyle daha dinamik ve sportif bir görüntüye kavuşurken iç tasarımda yapılan geliştirmeler ile daha premium bir kimlik kazanmış. Yeni Qashqai’de en dikkat çeken gelişme ise kullanılan ‘Nissan Intelligent Mobility’ sistemi. Bu sistem otomobillerini sürüş güvenliği ve konforu açısından daha çekici kılan teknolojilerin tümünü içeriyor. Qashqai’deki öne çıkan yenilik park esnasında çarpmaları önleyen akıllı arka çapraz trafik uyarı sistemi. Sistem, kör noktalardan veya köşelerden yaklaşan araçlara karşı ya da araç hareket halindeyken park etmiş başka bir araca yaklaşırsa sürücüyü sesli ve görüntülü olarak uyarma özelliğini taşıyor. 2014 yılından beri akıllı çarpışma önleme sistemine sahip olan Qashqai, yaya algılayan sisteme de kavuştu. Yayaya duyarlı çarpışma önleme sistemi, radar ve kamera kombinasyonu ile çarpışmaları önlemeye ve çarpışmaların şiddetini hafifletmeye yardımcı oluyor. Öte yandan geliştirilen kör nokta uyarıları artık kamera görüntülerinden ziyade radar verilerine dayandırılarak daha geniş bir alanda, daha doğru algılama sağlıyor. Ayrıca akıllı yol ve sürüş kontrolü, , akıllı otomatik far asistanı, akıllı yorgunluk algılama sistemi de mevcut.