'Bu yıl yaşanan en büyük sürpriz enflasyon oldu'

ABD Merkez Bankasi (Fed) Başkanı Janet Yellen, Washington'da düzenlenen "G30 Uluslararası Bankacılık Semineri"nde "ABD Ekonomisi ve Para Politikası" başlıklı bir konuşma yaptı.

Ülke ekonomisinin bu yıl ılımlı derecede büyümeye devam ettiğini kaydeden Yellen, son dönemde Teksas, Florida ve Porto Riko’yu etkileyen kasırgaların, üçüncü çeyrek büyüme verilerini muhtemelen olumsuz etkileyeceğini ancak bunun uzun vadeli olmayacağını belirtti.

Yellen, ABD’de ekonomik büyümenin yılın ikinci yarısında potansiyelin üzerinde kalmaya devam edeceği öngörüsünde bulunurken, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) büyümenin bu yıl artan tüketici harcamalarının, özel sektör yatırımlarının ve ihracatın desteğiyle yüzde 2,5’e ulaşmasını beklediğini aktardı.

"İSTİHDAMIN GELECEK AYLARDA TOPARLANMASINI BEKLİYORUM"

Yellen, iş gücü piyasasının da güçlenmeyi sürdürdüğüne işaret ederek, bu yılki aylık istihdam artışının ağustos itibarıyla ortalama 170 bin seviyesinde dengelendiğini anımsattı.

Eylül ayında izlenen 33 binlik düşüşün özellikle Florida'yı etkileyen Irma Kasırgası'nın etkilerini yansıttığını dile getiren Yellen, şunları kaydetti:

"İstihdamın gelecek aylarda etkilenenler yaralarını sardıkça ve insanlar işlerine geri döndükçe toparlanmasını bekliyorum. Eylül ayı istihdam raporunun diğer tarafları ise oldukça güçlüydü. Kasırgalardan belirgin şekilde etkilenmemiş gibi görünen işsizlik oranı yüzde 4.2’ye geriledi. Bu, 2016’nın sonuna kıyasla 0,5 puan daha düşük ve FOMC’nin uzun vadeli tahminlerinin altında kalan bir oran."

Yellen, ayrıca eylülde ücretlerde kaydedilen yüzde 0,5’lik artışı "cesaret verici" bulduğunu belirterek, ücret artışının son yıllarda genel anlamda ılımlı hızda artmasının hayal kırıklığı yaratan verimlilik hesaba katıldığında iş gücündeki sıkılaşmayla uyumlu olduğu görüşünü paylaştı.

"ABD EKONOMİSİNDE BU YIL YAŞANAN EN BÜYÜK SÜRPRİZ ENFLASYON OLDU"

Fed Başkanı Yellen, enflasyona ilişkin değerlendirmelerine, "ABD ekonomisinde bu yıl yaşanan en büyük sürpriz enflasyon oldu." ifadesiyle başladı.

Kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksindeki yılın başlarında yüzde 2'ye ve çekirdek PCE fiyat endeksinin de yüzde 1,9'a ulaştığını hatırlatan Yellen, buna karşın son aylardaki enflasyon verilerinin şaşırtan derecede zayıf geldiğini ifade etti.

Yellen, bu verilerin çekirdek PCE fiyat endeksini yıllık bazda yüzde 1,3'e kadar düşürdüğüne dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Enflasyonda son dönemde izlenen zayıflık, özellikle kablosuz telefon hizmetleri gibi bazı spesifik kategorilerde bir defa yaşanan büyük fiyat indirimleri gibi geçici gelişmeler nedeniyle meydana gelmişe benziyor. Daha genel anlamda, enflasyonda yaşanan ufak değişimleri (0,1–0,3 puan) açıklamak zordur ve böyle 'sürprizler' gerçekten şaşırtıcı olmamalıdır. Benim en iyi tahminim, bu zayıf göstergelerin devam etmeyeceği yönünde ve enflasyonun iş gücü piyasasında sürmekte olan güçlenmeyle beraber önümüzdeki yıl yükselişe geçmesini bekliyorum. FOMC'teki meslektaşlarımın çoğu bu görüşüme katılıyor. Son ekonomik projeksiyonlarımız enflasyonun gelecek yıl yükselmeye başlamasını ve 2019’da yüzde 2'ye ulaşmasını öngörüyor."

Bununla enflasyondaki düşüşün daha yapısal nedenlerden kaynaklanmasının da mümkün olduğunu kabul ettiğini belirten Yellen, bunlar arasında iş gücü piyasasındaki gevşekliğin sanılandan daha büyük olmasının, düşük enflasyon beklentilerinin, teknolojik ya da sektörel değişimlerin yer alabileceğini anlattı.

"KADEMELİ FAİZ ARTIRIMLARINI DA SÜRDÜRMESİNİ BEKLİYORUZ"

Yellen, ekonomik değerlendirmelerinin ardından Fed'in para politikasına değinerek, bilanço küçültmeye bu ay başlayacaklarını anımsattı. Fed, eylül toplantında hazine ve mortgage tabanlı tahvillere yönelik yeniden yatırımlarının ekim-aralık döneminde aylık 10 milyar dolar azaltma kararı almıştı.

Bankanın 4,5 trilyon dolarlık bilançosunun kademeli ve öngörülebilir şekilde küçültüleceğini vurgulayan Yellen, FOMC üyelerinin kademeli faiz artırımlarını da sürdürmesini beklediğini sözlerine ekledi.

Fed Başkanı Yellen, 12-13 Aralık'ta yapılacak FOMC toplantısında faiz artırılıp artırılmayacağı konusunda açık bir sinyal vermedi. Piyasaların yılın son toplantısına yönelik faiz artışı beklentisi ise yüzde 80'in üzerinde seyrediyor.