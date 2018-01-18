Bu yıl 100 milyona ulaşacak

Denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sunan KPMG Türkiye'den yapılan açıklamada, şirketin 2018 yılına ilişkin hazırladığı Otomotiv Sektörel Bakış Raporu'nda, ekonominin lokomotif sektörlerinden otomotivin bu yıl yeni kilometre taşlarıyla buluşacağı ifade edildi.

Teknolojiyle dönüşen sektörde bu yıl üretimin dünyada 100 milyona yaklaşmasının, Türkiye'de ise 1,7 milyona ulaşmasının beklendiği aktarılan açıklamada, dünyada sektörün sürücüsüz araçları, sıfır emisyon ve sıfır kaza çalışmalarını konuşmaya devam edeceği, Türkiye'nin gündeminde ise vergi oranları, artan hibrit otomobil satışları ve yerli otomobil bulunduğu kaydedildi.

2018 DE 2017 GİBİ KARARLI ŞEKİLDE GEÇECEK

KPMG Türkiye Denetim Şirket Ortağı ve Otomotiv Sektör Lideri Hakan Ölekli, konuya ilişkin değerlendirmesinde, temkinli girdikleri 2017'yi Türkiye otomotiv sektörünün başarılı bir şekilde geride bıraktığını bildirdi.

İç pazarda kısmi daralma yaşansa da ihracat alanında sektörün aldığı yüzde 18,3'lük pay ekonomiye değer kattığına dikkati çeken Ölekli, "2018 yılının da 2017 gibi kararlı bir şekilde geçeceğini düşünüyoruz. 2018 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 950 bin-1 milyon adet aralığında gerçekleşmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.