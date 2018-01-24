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Bu otomobile 250 bin lira istiyor

DHA
24.01.2018 - 16:25 | Son Güncelleme:

Maraş'ın Pazarcık ilçesinde bir esnaf piyasa değeri yaklaşık 25 bin lira olan '31 AKP 80' plakalı otomobilini 250 bin liraya satışa çıkardı.

Pazarcık ilçesinde yaşayan Ali İhsan Yavuzatmaca, 2014 yılında 20 bin liraya satın aldığı 1993 model LPG'li '31 AKP 80' plakalı otomobilini satışa çıkardı. Yavuzatmaca, otomobilini satın almak isteyenlerin kendisine arsa ve tarla teklif ettiğini söyledi.

'PLAKASININ DEĞERİ VAR' 

Otomobilinin piyasa değerinin yaklaşık 25 bin lira olduğunu belirten Yavuzatmaca, "Aracın kendisinden hariç plakasının değeri var. Plaka, AK Parti’nin ismini anımsattığı için ülkemizde birçok taliplisi oldu. Bu süreçte arsa, tarla ve kendi aracını vermek isteyenler de oldu. Ben de, AK Parti'nin gönüllüsüyüm. İşadamları ve politikacılardan olsun çok isteyenler var. 75 bin lirayı gördü, vermedim. 250 bin lira veren olursa aracı satabilirim" diye konuştu.

 

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Etiketler: mercedes , 31 AKP 80 plakalı otomobil
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