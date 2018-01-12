Bu müze rekor kırdı:  Tam 100 bin kişi.....

Sadece iki yılda cirosunu iki buçuk kat artırarak rekor kıran Lamborghini müzesi, her milletten meraklıları kendine çekti. Ziyaretçilerin yüzde 30’unu ülkesi İtalya oluştururken; diğer Avrupa ülkeleri yüzde 42 ile en büyük paya sahip oldu.

Almanya yüzde 9, Fransa ve İngiltere yüzde 5 ve Hollanda yüzde 4 ile Avrupa ülkeleri arasında ilk sıralarda yer aldılar. Bunları Amerika yüzde 15 ve Asya-Pasifik bölgesi yüzde 13 ile izlediler.

Ziyaretçi profili açısından 2017 yılında 18 yaş altında önemli bir artış olurken kadın ziyaretçiler de ağırlığını artırarak yüzde 35’i aştı. Lamborghini’nin tüm tarihinin izlendiği müzede, Urus modeli ve onun kökenindeki iki otomobil olan LM002 ve son derece nadir Cheetah’a kadar tüm modeller motor tiplerine göre sınıflandırılmış durumda.