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El ele verip SGK'yı böyle dolandırdılar

Dinçer GÖKÇE
28.01.2018 - 21:09 | Son Güncelleme:

BURSA'da, düzenledikleri sahte reçete ve raporlarla Sosyal Güvenlik Kurumu’nu (SGK) dolandırmakla suçlanan, aralarında doktor ve ortopedik cihaz satan iş yeri sahiplerinin de olduğu davada Yargıtay kararı açıklandı. Yargıtay, 9 iş yeri sahibi ve 3 doktor için verilen, ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘resmi evrakta sahtecilik’ cezasını onadı. Dava dosyasına göre sanıklar, fiziksel engeli olan yüzlerce hasta hayali reçete ve fatura düzenleyerek kamuyu zarara uğrattı.

Yargıtay 11. Ceza Dairesinin kararı geçen hafta taraflara ulaştı. Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 31 sanıklı dosyanın sanık listesinde, Bursa’daki üçEl ele verip SGKyı böyle dolandırdılar
devlet hastanesinde görevli 12 doktor da bulunuyordu. Dava dosyasına göre, savcılık talimatı ile Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki bazı medikal cihaz satan iş yerleri ile kentteki bazı doktorların ortak çalıştıklarını tespit etti. Mahkeme kararı ile şüpheliler hakkında teknik takip kararları alındı. Yürütülen soruşturma sürecinde, firma sahipleri yanı sıra bu firmalarda çalışan bazı kişiler ile 12 doktorun ortak hareket ettikleri belirlendi.

‘MÜŞTERİ’ BULMAK İÇİN…
Elde edilen bilgi ve belgelere göre, şüpheliler kimi zaman sağlam olan hastaya sakat raporu çıkarttı; kimi zaman da hastadan alınan sağlık karnesi üzerinden medikal cihaz alınmış gibi gösterdi. Bu kişilere cihaz satılmış gibi gösterilerek hazırlanan fatura SGK’ya sunuldu. Dosyaya göre bazı şüpheliler ‘müşteri’ bulmak için engelli çocukların götürüldüğü rehabilitasyon merkezlerinin önünü mesken tutarken, kimi de başka şehirlerde bulunan kişilerin sağlık karnelerini elde ederek cihaz satışı yapılmış gibi gösterildi.

HASTANENİN YOLUNU BİLMİYORUM
Yargılama sürecinde ifadeleri alınan çok sayıda hasta ise, adına reçete düzenleyen doktoru görmediğini belirtirken, bir kısmı ise kendisi için raporun verildiği hastanenin nerede olduğunu dahi bilmediğini söyledi.

MUAYENE BAŞI ÜCRET TARİFESİ
Soruşturma sürecinde, elde edilen faturaları tek tek mercek altına alan SGK müfettişi Ahmet Örcün, yüzlerce hastaya verilmiş gibi gösterilen medikal cihazların gerçekte verilmediğini tespit etti. Yapılan tespitlere göre, bazı hastalara verilmiş gibi gösterilen ve fiyatı yüksek olan ithal cihazların yerine, daha düşük fiyatı olan yerli cihazın verildiği belirlendi. Şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramalarda ise, sahte reçete düzenleyen doktorlara verilecek rüşvetin listesi de ulaştı. Buna göre, hangi doktora kaç muayene işlemi için ne kadar para ödeneceği de listede yer aldı.

SAADET ZİNCİRİ KURDU!
Dava dosyasına göre bazı firma sahipleri, kendilerine sağlık karnesi getiren kişilere kâr payı ödemesi de yaptı. Buna göre sanık Y. Ç., Karma Ortopedi isimli işyerinin sahibi Ali Rıfat Cebenay ile temasa geçerek, getirdiği her sağlık karnesi için yüzde 15 kâr payı aldı. Çevresinde topladığı sağlık karnelerini bir tür kazanç kapısına çeviren Y. Ç., kayınpederi, kaynanası, kayınçosu, baldızı, bacanağı, halasının oğlu ve arkadaşlarına ait sağlık karneleri üzerinden belli bir kâr payı aldığı bilgisi dosyada yer aldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER
Sanıklar ise, yargılama sırasında verdikleri ifadelerde suçlamaları kabul etmedi. Bazı işyeri sahipleri, suçu çalışanların üstüne atarken, doktorlar ise, hastayı görmeden reçete hazırlamadıklarını söyledi.

YARGITAY CEZALARI ONADI
Mahkeme, firma sahipleri Ahmet Sakacı, Ali Rıfat Cebenay, Burak Güler, Şendoğan Kale, Engin Yılmaz, Erhan Göksu, Nur Fatih Tiryakioğlu ve Davut Kahraman hakkında, ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘resmi evrakta sahtecilik’ suçundan 7 yıl 10’ar ay hapis cezası ve adli para cezası verdi. Mahkeme ayrıca uzman doktorlar Yavuz Yılmaz, Ömer Yavuz ve Fatih Savaş’ı ise resmi belgede sahtecilik suçundan 3’er yıl 1’er ay hapse mahkûm etti. Karara ilişkin temyiz incelemesini yapan Yargıtay 11. Ceza Dairesi verilen cezaları onadı.

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