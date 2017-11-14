Brent petrolün varili 62 dolara düştü

Dün 63,75 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, gün içinde açılış seviyesinin üzerine çıkamadı. Bu sabah 63,03 dolardan açılan Brent petrolün varili, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,34 azalarak 62,81 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 56,53 dolardan alıcı buldu.

OPEC'in dün yayımladığı raporda, gelecek yıl petrol talebinin karşılanması için günlük üretimin 400 bin varil yukarı revize edildiği belirtildi.

Uzmanlar, OPEC'in bu tahmininin petrol piyasasının yeniden dengeye kavuşacağına ilişkin bir sinyal olarak algılandığını ve ABD'de de artan petrol üretiminin fiyatlarda aşağı yönlü baskıyı artırdığı kaydediyor.

Petrol piyasasında bugün ABD'de açıklanacak petrol stok verileri takip edilecek.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 63,08 ile 63,29 dolar aralığının direnç, 62,66 ile 62,87 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.