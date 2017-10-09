Brent petrolün varili 55,74 dolardan işlem görüyor

Cuma günü 56,97 dolardan güne başlayan ve en yüksek 57,24 doları gören Brent petrolün varil fiyatı bu sabah 55,50 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.39 itibarıyla yüzde 0,43 artışla 55,74 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 49,44 dolardan alıcı buldu.

Analistler, Suudi Arabistan'ın petrol üretimini sınırlayacağı beklentisi ve ABD'de petrol kule sayısındaki düşüşün fiyatlar üzerinde yukarı yönlü hareketi desteklediğini belirtiyor.

Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı haftalık kule sayısı verilerine göre, geçen hafta 2 petrol sondaj kulesi kapandı ve toplam sayı 748'e geriledi.

Böylece ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 5 haftada 4 kez düştü.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 55,75 ile 55,79 dolar aralığının direnç, 55,67 ile 55,71 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.