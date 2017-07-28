MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet>Ekonomi>Brent petrolün varili 51 dolarda seyrediyor

Brent petrolün varili 51 dolarda seyrediyor

AA
28 Temmuz 2017 - 09:52Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 09:52

Brent petrolün varil fiyatı, haftanın son işlem gününde 51 dolardan işlem görüyor.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan ve diğer Arap ülkelerinin Katar ile diplomatik ilişkileri kesmesinin ardından brent petrolün en yakın vadeli fiyatı yüzde 1.4 yükseldi.<br> <br> Petrol ve doğalgaz hakkındaki v...

Brent petrolün varil fiyatı dün 50,84 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 51,61 doları görmüştü. Bu sabah 51,55 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.26 itibarıyla yüzde 0,42 azalarak 51,33 dolara geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 48,91 dolardan alıcı buldu.

Petrol piyasalarında gözler bugün, dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un açıklayacağı haftalık ABD petrol kuyusu verisinde olacak. Brent petrolün varil fiyatı ABD Enerji Enformasyon İdaresinin çarşamba günü açıkladığı ticari ham petrol stokları verilerinin ardından yükselişe geçmişti.

Stokların beklenenden 4,6 milyon varil fazla düşmesi, fiyatları yukarı yönlü destekledi. Küresel piyasalarda bugün, Avro Bölgesi ve Almanya'da temmuz ayı Tüketici Güven Endeksi (TÜFE), ABD'de 2. çeyrek 2017 Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ve 2. çeyrek 2017 kişisel tüketim harcamaları takip edilecek. Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 51,48 ile 51,53 dolar aralığının direnç, 51,30 ile 51,26 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.

Etiketler: PETROL fiyatları , Brent petrol , Dolar
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri