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Brent petrolün varil fiyatı 64,78 dolar

AA
21.02.2018 - 09:44 | Son Güncelleme:

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 64,78 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Dün 65,55 dolardan güne başlayan ve en yüksek 65,69 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 65,11 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.26 itibarıyla yüzde 0,50'lik azalışla 64,78 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 61,20 dolardan alıcı buldu.
Uzmanlar, petrol fiyatlarının düşmesinde doların artması ve ABD'nin artan petrol üretiminin etkili olduğunu belirtti.

Öte yandan, Birleşik Arap Emirlikleri Enerji Bakanı Suheyl el-Mezuri, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın öncülük ettiği OPEC üyesi olmayan ülkelerin, yıl sonunda sona erecek üretim kısıntısı kararını görüşmek üzere haziran ayında bir toplantı yapacaklarını ifade etti.

Brent petrolde teknik olarak 64,73 ile 64,83 dolar aralığının direnç, 64,53 ile 64,63 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Etiketler: Petrol , Piyasa , OPEC
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