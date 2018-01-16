Bravo işçileri 79 haftadır parasını alamadı

İSPANYOL hazır giyim devi Zara, Mango ve Next gibi dünyaca ünlü markalara üretim yapan ancak fabrikanın kapanmasıyla ortada kalan Bravo işçilerinin

eylemi sürüyor. Bravo işçileri fabrika kapandığında 3 aylık maaşlarını ve kıdem tazminatlarını alamamıştı.

Önce etiket daha sonra da sessiz eylem yaparak haklarını talep eden işçiler bu defa da her hafta bir yerde stant kuracak. 79. haftaya girdiklerini ancak hala tek kuruş bile alamadıklarını söyleyen işçiler, paralarını alana kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtti. Kendi aralarında bir grup temsilci seçen işçiler, temsilciler aracılığıyla markaların genel merkezlerine mektup gönderdi. Mektupta, “Biz işçiler buradayız ve sizleri bekliyoruz. Sizi İstanbul’a davet ediyoruz. İsterseniz buraya gelerek bizimle konuşabilirsiniz isterseniz de alacağımızı hesabımıza yatırabilirsiniz” yazdılar.

ETİKETLER BÜYÜYOR

Ancak henüz hiçbir bir cevap alamadıklarını kaydeden ve stantlar kurarak etiketleri büyüteceklerini ve etiketlerde hem Türkçe hem de İngilizce kaçıncı haftada olduklarını ve “Zara, Next ve Mango’ya üretim yapmış Bravo işçilerinin alacakları 79 haftadır ödenmiyor” şeklinde yazılar yazarak eylemlerini sürdüreceklerini söylediler. Haftaya 80’inci haftaya gireceklerini dile getiren işçiler, kuracakları stantlarda kamuoyundan destek için imza toplayacaklar.







302 BİN İMZA TOPLADILAR

Sosyal medyada da imza kampanyalarının sürdüğünü ve 302 bin imza toplandığını söyleyen işçiler, kampanyanın Türkiye’de son dönemlerdeki en fazla imza toplanan imza kampanyası olduğunun altını çizdiler. 500 bin imza daha topladıktan sonra tekrar mektup göndereceklerini açıklayan işçiler, Zara markasının çatı şirketi olan İspanyol Inditex’in tüm işçiler için bir ‘Zorluk Fonu’ oluşturulması önerisiyle ilgili olarak şunları kaydettiler: “Inditex geçen yıl işçilerin bir kısmına ödemeyi önerdi ancak ödemedi. Zorda kalınca 3 ay önce yine zorluk fonuyla ödeyeceğini söyledi fakat yine bir kuruş bile alamadık. Bu parayı ödeseler bile işçilerin mağduriyetlerini karşılamayacak kadar çok az bir para bu. Geçen seneden beri aynı rakamı söylüyorlar ancak onu bile ödemiyorlar. Bunun bir oyalama taktiği olduğunu düşünüyoruz.”

Öte yandan işçiler sosyal medyadan kendi videolarını çekerek seslerinin duyulmasını istedi. İşçilerden biri ise kendi evinin videosunu çekerek çok zor şartlarda yaşayarak adeta hayat mücadelesi verdiğini herkese anlatmaya çalıştı.