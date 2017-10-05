BKM Express 5'inci yılını kutluyor

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, "BKM Express Türkiye'de dijital cüzdan kategorisinin oluşmasını sağlayarak dijital ödemelerin liderliğini yaptı ve 5 yılda Türkiye'nin ulusal dijital cüzdanı oldu." dedi.



Four Seasons Otel'de düzenlenen BKM Express'in 5 yıllık öyküsü ve gelecek yıllara ilişkin vizyonun paylaşıldığı toplantıya BKM Genel Müdürü Soner Canko, BKM Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Serkan Yazıcıoğlu ile çok sayıda BKM yöneticisi katıldı.

Toplantıda konuşan Canko, Türkiye'yi dijital cüzdan teknolojisiyle tanıştıran BKM Express'in 5'inci yaşını kutladığını ve bundan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Türkiye'nin ilk dijital cüzdanının hızlı, güvenli ve kolay alışverişin yanı sıra 5 yılda insanların hayatına önemli yenilikler kattığını belirten Canko, BKM bünyesinde beş yıl önce 5 iş yeri ve 9 bankayla başlayan bu yenilikçi girişimin bugün 17'si banka, biri banka dışı olmak üzere 18 kurum, 24 binin üzerinde iş yeri ve 1,5 milyonun üzerinde kullanıcıyı kapsayan dev bir ekosisteme dönüştüğünü anlattı.

Canko, "Türkiye'de ödeme için kullanılan kartların yüzde 99'unu tanımlayabildiğimiz bir dijital cüzdanımız var. BKM Express Türkiye'de dijital cüzdan kategorisinin oluşmasını sağlayarak dijital ödemelerin liderliğini yaptı ve 5 yılda Türkiye'nin ulusal dijital cüzdanı oldu. Yurt dışında BKM Express'in benzerini bulamazsınız." dedi.

BKM Express'in yüzde 65 mobil kullanım oranıyla dünya ortalamasının çok üzerinde bir mobil penetrasyon oranına sahip olduğunu ifade eden Canko, yüz yüze ödeme, online ödeme, para transferi ve dijital bağış gibi işlevlerin tümünü mobile taşıdıklarını aktardı.

Canko, market, akaryakıt, ulaşım, restoran ve sokak alışverişlerinde BKM Express ile ödeme yapmanın çok kolay olduğunu, akaryakıt ve marketlerde dijital cüzdanla mobil ödeme deneyimini ilk olarak BKM Express'in yaşattığını sözlerine ekledi.



"E-TİCARET HACMİ 4 TRİLYON DOLARA ULAŞABİLİR"

BKM Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Serkan Yazıcıoğlu da yaptığı konuşmada, tek hedeflerinin ve misyonlarının Türkiye'de ödeme deneyimini geliştirmek olduğunu söyledi.

BKM Express'i 5 yıllık süreçte "Türkiye'nin ulusal dijital cüzdanı" haline getirdiklerine dikkati çeken Yazıcıoğlu, "Burada kullandığımız ulusal kavramı yalnız yürümek anlamını taşımıyor. Öncülük ve Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkı yapma amacımızı ifade ediyor. Nitekim bizden sonra diğer cüzdan uygulamalarının devreye girmesi hedeflediğimiz bir amaçtı. Bu misyon yeni dijital dönemlerde de aynen devam edecek. Önümüzdeki dönemde buradaki değişim hızı daha da artacak. Dijital dünyadaki gelişmeleri, bugüne kadar olduğu gibi, ödeme deneyimini geliştirmek için kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Yazıcıoğlu, BKM Express'in her geçen yıl yeniliklerin üzerine yenilerini koyarak mobil uygulama, mağaza içi ve yüzyüze ödeme, tek tıkla hızlı ödeme ve dijital bağış işlevlerini hayata geçirdiklerini aktardı.

Beş yılda 5 milyon işlem ve son iki yılda yüzde 100 büyüme oranına ulaştıklarını belirten Yazıcıoğlu, 5'inci yılda toplam 5 milyon BKM Express işlemine ulaşma yolunda olduklarını söyledi.

Yazıcıoğlu, teknolojiye yatırım yapan şirketlerin eskilerin tahtını salladığını ve başarı hikayeleri yazdıklarını dile getirdi.

2020 yılında dünyada e-ticaret hacminin 4 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini ifade eden Yazıcıoğlu, dünyada şu anda 690 adet dijital cüzdan uygulaması bulunduğunu bildirdi.



"DİJİTAL BAĞIŞLA STK'LARA 2,5 MİLYON LİRA AKTARILDI"

Serkan Yazıcıoğlu, BKM Express'in Türkiye'nin ulusal dijital cüzdanı haline gelmesinin sürpriz olmadığını, lider olmak için çok çalışmanın ve yenilikleri sürdürülebilir kılmanın şart olduğunu vurguladı.

BKM Express'in başarısının sırrının da bu olduğunu söyleyen Yazıcıoğlu, "Güvenli ödeme, mobil ödeme, güvenli tahsilat, sosyal dijital cüzdan ve girişimcilik geride bıraktığımız yolda odaklandığımız 5 konu oldu. Bu 5 odak noktası, ödemelerin dijitalleşmesinin en önemli 5 koludur." dedi.

Yazıcıoğlu, BKM Express'in kart eklerken yalnızca ilk 6 ve son 4 rakamı alma kolaylığıyla dünyada kart bilgisinin tamamını almayan tek dijital cüzdan olduğunu anımsattı.

BKM Express'in kolay alışveriş deneyimini sigorta ve perakende sektöründeki tahsilatlara da taşıdıklarını anlatan Yazıcıoğlu "Güvenli tahsilat platformumuzda 4 milyon kartın bilgisini saklıyoruz. Bu altyapıyla 35 milyon tahsilat işleminin gerçekleşmesine aracılık ettik." ifadesini kullandı.

Yazıcıoğlu, e-bağış kavramını Türkiye ile BKM Express'in tanıştırdığını belirterek, "BKM Express'in e-bağış seferberliğinin ardından önceleri kredi kartı, havale ve web siteleri üzerinden ya da nakit olarak fiziksel bağış kumbaralarından toplanan bağışlar dijital ortamın kolaylık, hız ve güven avantajıyla toplanmaya başlandı. Dijital bağışla toplamda 250 vakıf ve derneğe kaynak aktarıldı. Yapılan 160 bin bağış işlemi sonucunda 2,5 milyon TL'nin üzerindeki tutarda kaynak çeşitli STK'lara bağışlandı." şeklinde konuştu.



GELECEK HEDEFLERİ

Serkan Yazıcıoğlu beş yıl önce başladıkları dijitalleşme seviyesi ile bugün gelinen dijitalleşme seviyesi ve tanımlarının çok farklı olduğuna dikkati çekti.

Gelecek dönemde buradaki değişim hızının daha da artacağını tahmin eden Yazıcıoğlu, "Dijital dünyadaki gelişmeleri, yine 'ödeme deneyimini' geliştirmek için kullanacağız. Bunu yaparken BKM Express'in önümüzdeki dönem için 5 odağı, uygulama devrimi, nesnelerin interneti, temassız dijital ödemeler, yapay zeka ve kasiyersiz ödemeler olacak." dedi.

Yazıcıoğlu, BKM Express'in gelecek 5 yılına ilişkin hedefleri hakkında şunları kaydetti:

"Bunlardan ilki 'Para İste'. Hediyeden doğum gününe, bayram harçlığından acil ihtiyaca kadar pek çok kullanım alanı için getirilen BKM Express özelliği. Kullanıcıların ihtiyaç duydukları miktarı yazıp BKM Express üzerinden tanıdıklarına göndermeleri ve 'para istemeleri' yalnızca birkaç saniye sürüyor. İkincisi; 'Adresim Express'. BKM Express'in sunduğu bu yeni özellikle kullanıcılar farklı e-ticaret ya da m-ticaret siteleri için yeniden form doldurma ve adres bilgisi verme zahmetine artık katlanmıyor. Adres bir kereliğine BKM Express'e kaydedildiğinde BKM Express'in geçerli olduğu e-ticaret sitelerinde yeniden form doldurmadan alışveriş yapılabiliyor. Üçüncüsü; 'Fatura Ödeme'. BKM Express ile artık cep telefonu, doğalgaz, su, elektrik, internet, TV ve diğer aboneliklerin faturaları ödenebiliyor.

Dördüncüsü; 'Dijital temassız ödeme'. Türkiye'de her üç ödeme terminalinden biri temassız uyumlu hale geldi. BKM Express'in temassız ödeme özelliğiyle BKM Express kullanıcılarının yüz yüze ödemelerde mobil cihazlarını kullanarak saniyeler içerisinde alışveriş yapabilecek. Sonuncusu da 'Kasiyersiz ödeme'. BKM Express ve Migros iş birliğiyle Migros Jet Kasa'larda mobil ödeme yeniliğini başlattık. Bu yeniliğin yaygınlaşmasıyla birlikte uzun kasa kuyrukları ve cüzdan taşıma zorunlulukları ortadan kalkacak."



"5'İNCİ YILA ÖZEL 5 MİLYON MİL KAMPANYASI"

Yazıcıoğlu, BKM Express'in 5'inci yıl kutlamaları kapsamında, BKM Express kullanıcılarına özel "5 milyon uçuş mili" kampanyasını başlattıklarını duyurdu.

Kampanya kapsamında kullanıcıların BKM Express alışverişlerinde 1 çekiliş hakkı kazanacağını, BKM Express'i ilk kez kullanacaklara ise 2 çekiliş hakkı verileceği bilgisini veren Yazıcıoğlu, "15 Kasım'a kadar sürecek kampanya sonunda çekilişle 50 kişiye 100 bin mil olmak üzere Türk Hava Yolları'nda geçerli toplamda 5 milyon uçuş mili hediye edilecek." dedi.



