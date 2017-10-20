Biz de düşük faiz istiyoruz

TÜRKİYE Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın, bankacılık sektörünün şu anda yüzde 20 kredi büyümesi ile dünyadaki en yüksek kredi büyümesini gerçekleştirdiğini, 2018’de de rekorun kendilerinde olacağını söyledi. Aydın, ayrıca “Kaynak, kendisi miktar olarak kıt. Kıt olan bir şey pahalı. Bu kaynağın ucuzlatılması Türk bankacılık sisteminin birincil hedeflerinden. Bankacılar olarak düşük faiz ortamını tercih ederiz” dedi.

Aydın, Vodafone Türkiye’nin ana sponsorluğunda Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde düzenlenen “CEO Club Bankacılar Zirvesi”nin açılışında yaptığı konuşmada, Türk bankacılık sisteminin bütün bireylerin ve kurumsal firmaların kredi ihtiyaçlarını karşıladığını ifade ederek, “Bundan böyle de karşılayacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ancak matematiği olmayan, uçtan uca sonuçlarını net görmediğimiz hesaplara ilişkin, ihtiyati tutumu devam ettirmemiz gerekiyor. Çünkü Türk bankacılık sisteminin aktif kalitesini de doğru ve önemli yönetmek durumundayız” dedi.

Türkiye’de kaynakların kıt ve pahalı olduğunu, bunun için dikkatli kullanmaları gerektiğini belirten Aydın, “Topladığımız kaynakla verdiğimiz kredi arasındaki ilişkiyi bir kez daha hatırlatıyoruz. Buradaki marj açılıyor” dedi. 2016 Ocak-Eylül döneminde 126 milyar liralık kredi artışına karşılık, 2017 Ocak-Eylül’de bu rakamın 262 milyar lira olduğunu belirten Aydın, “Kredilerdeki artış geçen yılın iki katından daha fazla. Türk bankacılık sistemi kredi veriyor mu, vermiyor mu, rakamlar gösteriyor” diye konuştu.

YATIRIMI TEŞVİK EDİCİ

Bankacılar olarak düşük faiz ortamını tercih ettiklerini belirten Aydın, düşük faizin yatırımlar için teşvik edici olduğunu; ancak belirsizlik ve risklerin dünyada ve bölgede azalmasının da yatırımları olumlu kılacağını kaydetti. Aydın, gelecek yıl Türkiye’nin büyümede yüzde 5’leri yakalayacağını düşündüğünü belirterek, “Yüzde 5’e kadar olan büyümeyi Türk bankacılık sistemi çok daha rahat finanse edecektir. Daha üstü gelirse Türkiye’ye net sermaye girişi devam etmeli” diye konuştu.

Bankacılık sektöründe, ellerindeki bazı kıymetlerin menkulleştirilmesi konusunda daha cesur olunması gerektiğini de kaydeden Aydın, daha önceden ezberletilmiş, mecbur olmadıkları bazı formatların bir kez daha gözden geçirilmesi gerektiğini, KGF konusunda Türkiye’nin daha cesur olması gerektiğini kaydetti.

BANKACILAR YÜZDE 5’LİK BÜYÜME BEKLİYOR

BANKACILAR Zirvesi’nde bir oturum da düzenlendi. Oturumun moderatörlüğünü Türk Ekonomi Bankası (TEB) Genel Müdürü Ümit Leblebici üstlenirken, konuşmacılar arasında HSBC Türkiye Genel Müdürü Selim Kervancı, Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın katıldı. Oturumda ortak görüş Türkiye’nin 2018’de yüzde 5’e yakın büyüme yakalayacağı oldu. Türkiye’de ihracatın toplam büyümeye katkısının yüzde 2’ye geldiğini belirten Leblebici, “Bu ivmeyi devam ettirirsek, 2018’de yüzde 4.5-5’lere yakın büyümemiz olacaktır” dedi. 2018 büyüme beklentisine ilişkin Kervancı, “Yüzde 4.5-5’lere yakın bir büyümeyi sağlayacağımızı düşünüyorum” diye konuştu. 2018 yılının hem imkanların hem de bir takım sıkıntıların olabileceği ve dikkatli yönetilmesi gereken bir yıl olacağını öngördüklerini kaydeden Taze ise, Türkiye’nin 2018 yılında büyümesi eğer yüzde 5 olursa finansal sektörün yüzde 15 büyümesi gerektiğini dile getirdi. Gelecek yıl hem bilançoda hem mevduatta hem de nakdi kredilerimizde yüzde 15’lik büyüme bütçelemesi yaptıklarını belirten Arslan da, “Esnafa kullandırmış olduğumuz kredi üst limitimiz 150 bin liradan 200 bin liraya çıktı” ifadelerini kullandı.