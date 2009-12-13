Biz BeÅŸiktaÅŸlÄ±yÄ±z ya siz?

MaÃ§ Ã¶yle oldu, bÃ¶yle oldu demekten Ã¶te Mustafa Denizli'nin maÃ§Ä± oldu.. Kurt hoca bu maÃ§ta tavÅŸan gibiydi.. Ä°nanÄ±lmaz hatalarla BeÅŸiktaÅŸ, ligin orta takÄ±mlarÄ±ndan Manisa' ya 2 puan kaybetti.

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Halbuki Kartal maÃ§a iyi baÅŸladÄ±. 6. dakikada Toramanâ€™Ä±n kafasÄ± direkten dÃ¶nmÃ¼ÅŸ ve 2 dakika sonra aynÄ± kÃ¶ÅŸeden atÄ±lan kornerden Toraman yine topu kaleciye niÅŸanlamÄ±ÅŸtÄ±..

Â Cemal ErbaÅŸ yazÄ±yor

Her ÅŸeyin iyi baÅŸladÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta Ã¶ne geÃ§en siyah - beyazlÄ±lar maalesef bir korner sonrasÄ± gelen golle maÃ§Ä± berabere bitirdi..



Olabilir, Turkcell SÃ¼per Ligi her an hayretlere aÃ§Ä±k bir lig bu sezon...

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Ama Denizli, hoca falan deÄŸil sadece ÅŸanslÄ± bir adam.. Nihat'Ä±n transferinden acaba pay mÄ± alÄ±yor diye dÃ¼ÅŸÃ¼nmeden edemiyorum.. Hoca olmuyor.. Hoca gÃ¶rmÃ¼yor musun.. Hoca neyin peÅŸindesin.. Hoca bu bize haksÄ±zlÄ±k deÄŸil mi? Hoca yetmez mi? Hoca yapma artÄ±k. Hoca bunaldÄ±k. Hoca daraldÄ±k.Â Hoca Ã§ok ama Ã§ok sÄ±kÄ±ldÄ±k. Bu inadÄ± bÄ±rak artÄ±k, olmaz hoca.. Nihat' tan BeÅŸiktaÅŸ'a ve sana fayda olmaz.. KaÃ§Ä±rdÄ±klarÄ± gol pozisyonlarÄ±nÄ± amatÃ¶r kÃ¼mede acemi bir oyuncu inan kaÃ§Ä±rmaz.. Åžovu bÄ±rak ve gerÃ§eÄŸe bak artÄ±k..

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Bir yazar deÄŸil, bir taraftar olarak artÄ±k seni ve senin yÃ¶netimini istemiyorum. BeÅŸiktaÅŸâ€™ta gÃ¼zel olan tek ÅŸey var oda BeÅŸiktaÅŸ Â ruhu.. Ã–ldÃ¼rme artÄ±k. Nerede baskÄ±, pozisyon, hÃ¼cum futbolu..

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TakÄ±mda fazla olan ve gÃ¶nderilmesi gereken tek yabancÄ± sensin ve seninle beraber Nihat Kahveci.. Yeter artÄ±k.. Biliyorum o bÃ¼yÃ¼k kongrede sizler tÃ¼mÃ¼yle gideceksiniz ve bizler bugÃ¼n yine burada olacaÄŸÄ±z. Tek gerÃ§ek BeÅŸiktaÅŸ.

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