Biz BeÅŸiktaÅŸlÄ±yÄ±z ya siz?

Maç öyle oldu, böyle oldu demekten öte Mustafa Denizli'nin maçı oldu.. Kurt hoca bu maçta tavşan gibiydi.. İnanılmaz hatalarla Beşiktaş, ligin orta takımlarından Manisa' ya 2 puan kaybetti.



Halbuki Kartal maça iyi başladı. 6. dakikada Toraman’ın kafası direkten dönmüş ve 2 dakika sonra aynı köşeden atılan kornerden Toraman yine topu kaleciye nişanlamıştı..

Cemal Erbaş yazıyor

Her şeyin iyi başladığı maçta öne geçen siyah - beyazlılar maalesef bir korner sonrası gelen golle maçı berabere bitirdi..



Olabilir, Turkcell Süper Ligi her an hayretlere açık bir lig bu sezon...



Ama Denizli, hoca falan değil sadece şanslı bir adam.. Nihat'ın transferinden acaba pay mı alıyor diye düşünmeden edemiyorum.. Hoca olmuyor.. Hoca görmüyor musun.. Hoca neyin peşindesin.. Hoca bu bize haksızlık değil mi? Hoca yetmez mi? Hoca yapma artık. Hoca bunaldık. Hoca daraldık. Hoca çok ama çok sıkıldık. Bu inadı bırak artık, olmaz hoca.. Nihat' tan Beşiktaş'a ve sana fayda olmaz.. Kaçırdıkları gol pozisyonlarını amatör kümede acemi bir oyuncu inan kaçırmaz.. Şovu bırak ve gerçeğe bak artık..



Bir yazar değil, bir taraftar olarak artık seni ve senin yönetimini istemiyorum. Beşiktaş’ta güzel olan tek şey var oda Beşiktaş ruhu.. Öldürme artık. Nerede baskı, pozisyon, hücum futbolu..



Takımda fazla olan ve gönderilmesi gereken tek yabancı sensin ve seninle beraber Nihat Kahveci.. Yeter artık.. Biliyorum o büyük kongrede sizler tümüyle gideceksiniz ve bizler bugün yine burada olacağız. Tek gerçek Beşiktaş.