Bitcoin'deki yol ayrımı fırsat doğurdu

ENDÜSTRİ ODAKLI

Yeni dönemde Bitcoin'in ikiye bölünen kısmından birinde Bitcoin Cash (BCC) doğdu. 'SegWit2' adındaki bu bölümde özellikle Bitcoin madencilerinin talebini arttırdı. Bitcoin Cash'in değeri kısa sürede 219 dolardan 442 dolara kadar yükseldi. Bir anda Hacim olarak Ripple‘ı geride bırakarak en büyük üçüncü kripto para Bitcoin Cash oldu. Bitcoin Cash, noktadan noktaya elektronik nakit para olarak tanımlanıyor. Kıymetli bir madene benzeyen Bitcoin'in aksine, Bitcoin Cash doğrudan ticari işlemlerde kullanılacak bir para birimi olmak istiyor. Bu da 'Blockchain' altyapısına sahip olan Bitcoin Cash'in yaratıcı endüstrilerde de kullanılmasının önünü açıyor.

DİNAMİK FİYATLAMA AVANTAJI

Blockchain (blok zinciri) ve kripto para birimleri konusu üzerine yoğunlaşan WEF Yönetim Kurulu Başkanı Klaus Schwab, Dördüncü Endüstri Devrimi kitabında yeni dönemin endüstrilere ne gibi fırsatlar sunacağını anlatıyor. Schwab'ın odaklandığı ilk alanların başında akıllı kontratlar (smart contracts) geliyor. Schwab'ın verdiği örneklerden biri müzik sektörü üzere. Blockchain ile sanatçıların dijital hakları yönetmesine yardımcı olacağına ve gelir paylaşımı açısından önemli fırsatlar suncağını raporda belirtiliyor. Schwab, daha şeffaf para transferi dünyasının geleceğini belirtiyor. Buna göre ortaya konulan işlere ilişkin tüm işlemlerde, ne kadar gelir kazanıldığı görülebilecek ve geçerliliği sağlanabilecek. Dinamik fiyatlama Schwab'ın değindiği konular arasında. Ürün sahipleri talebi izleyerek fiyatlandırmalarını daha dinamik kullanabilecek, karmaşık bir aracı ağıyla uğraşmadan fiyatları kendileri belirleyebilecek. Schwab'ın da belirttiği gibi Blockchain, endüstrilere birçok fırsat kapısı açacak.





ŞİRKETLER ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Durum böyle olunca yeni sanayi devrimi üzerine çalışmalar yapan şirketler de Bitcoin ve Blockchain üzerine çalışmalarına hız verdi. Bu şirketlerin başında GE geliyor. New York Niskayuna'daki GE Global Research'te bilim insanı olarak çalışan Ben Beckmann, yaptığı çalışmaların hikâyesi bir iddialı ile başlıyor. 2012'de bir arkadaşıyla Bitcoin'in başarısız olacağı üzerine iddiaya giren Beckmann, Bitcoin'in değerinin bugün 3 bin 700 doları geçmesiyle bu iddiayı kaybediyor. Beckmann, "İddiayı kaybetmem Bitcoin'i daha yakından incelemem için önemli bir sebep oldu. Ticaretin, sözleşmelerin ve hatta yenilenebilir enerjinin izlenebileceği bir teknoloji altyapısı olduğunu keşfettim ve bunun üzerine harekete geçtim" diyor.

ENVANTER DAHA KOLAY İZLENECEK

Satın alma işlemleri, bütçe mutabakatı ve parça izleme gibi birçok farklı konu üzerine çalışan GE Dijital, çalışmalarının odağını oldukça genişletmiş durumda. GE Dijital mühendislerinden Maja Vujinovic, Blockchain tabanlı katmanlı üretim uygulamalarını üzerine çalışmaya başladı. Vujinovic, "Örneğin, bakım çalışanları ve 3 boyutlu (3D) olarak üretilmiş türbin kanadının değiştirilen parçayla aynı geometriye sahip olmasını sağlamak için Blockchain kullanabiliriz. Veya enerji alanında, güneş enerjisi paneli sahibinin anında en iyi fiyatla ekstra enerji satmasını imkan verebiliriz. Fabrika sahipleri bunu envanteri izlemek ve maliyetleri azaltmak için kullanabilir" diyor.

GE, birbirine bağlı makinelerin ve endüstriyel internetin önümüzdeki 20 yıl içinde küresel ekonomiye 10 ile 15 trilyon dolar kazandırabileceğini öngörüyor. Bitcoin ve dolayısıyla Blockchain altyapısının bunu hızlandırmaya yardımcı olabileceğini şimdiden söylemek mümkün.



