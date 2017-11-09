Bitcoin bir badireyi daha atlattı

Güncellemenin iptal edildiğinin açıklaması, sanal paraya yeni bir rekor getirdi; 7488 dolar seviyesi grafiklere yeni tarihi zirve olarak kaydedildi.

BusinessHT'nin haberine göre SegWit2x güncellemesi, Bitcoin'in iki ayrı birime bölünmesine neden olacaktı. Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi İsmail Hakkı Polat, konuya ilişkin olarak BusinessHT'ye yaptığı açıklamalarda uyarıda bulunmuştu. Adı geçen güncelleme ile dijital para aktarımında hız ve maliyet değişecekti ve bu durum önemli bir düşüş riskini beraberinde getiriyordu.

SegWit2x'in geliştiricileri Çarşamba günü yaptıkları açıklamada bitcoin topluluğu tarafından daha fazla destek görene dek plan iptaline gidildidğini açıkladı.