Bir süre önce batan et kralı sektöre geri döndü

Nizipli Göktaş Ailesi 5 kuşaktan beri hayvancılık sektöründe faaliyet gösteriyor. Ailenin Türkiye genelinde bilinirliği ise 2000’li yılların başında açtıkları et satış

mağazaları ile oldu. Ailenin 5’inci kuşağından isimlerden Abuzer Göktaş 11 Eylül 2001’de Şalvarlı Et ismi ile ilk mağazasını Bağcılar’da açtı. Zaman içinde işleri büyüyen Göktaş birkaç yıl içinde 13 mağazaya ulaştı. Ancak 2009’a doğru Şalvarlı’da işler bozulmaya başladı. Bankaların da kredileri geri çağırması ile şirket mali dar boğaza girdi. Üretim tesisi yanı sıra mağazalara birer birer haciz gelmeye başladı. Şalvarlı 60 milyon liralık borçla battı. Borçların önemli bir bölümü sahip olunan mülklerin satışı veya devri ile kapatıldı.

PATRONDU MARKETTE İŞÇİ OLDU

Ciddi bir borç yükü altında kalan Abuzer Göktaş 2009 sonunda ABD’de gitmeye karar verdi. Kendi ifadesine göre gidiş sebebi, Türkiye’de içinde bulunduğu bunalımdan kurtulmaktı. Göktaş “Amerika’ya gittiğimde cebimde 10 bin TL para vardı. Dil de bilmiyorum. Orada tanıdığım birkaç arkadaşım vardı. Günlüğü 100 dolar olan bir otel ile anlaştım. Ancak yanımdaki para gün geçtikte azalıyordu. Bir gün, New York’ta beraberimdeki arkadaşlarımla büyük bir markete gittik.

Baktım, çalışanlar kendi aralarında Türkçe konuşuyor. Market sahibi ile tanıştım. Afyonlu çıktı. Market sahibine çalışmak istediğimi söyledim. Adam ismimi sordu. Ben ismimi söylerken o da internette adımı sorgulatıyordu. Hakkımdaki haberleri görünce benim Şalvarlı Et’in sahibi olduğumu anladı. Durumumu anlattım biraz. Marketin kasap reyonunda işe başladım. 7 ay kadar çalıştım. Markete her sabah en erken gelen bendim. Çalıştığım reyona geçip işimi yapıyordum. Başlangıçta insana zor geliyor tabi. Düşünün yanınızda yüzlerce kişi çalışmış, 13 mağazanız var. Ancak gelinen aşamada işçi duruma düşmüşsünüz… Yapacak da bir şey yoktu” dedi.

YENİDEN SEKTÖRE DÖNDÜ

ABD’de 7 ay kadar kalan Göktaş yeniden Türkiye’ye dönme kararı aldı. Yeniden et sektörüne dönen Göktaş toptan satış yapmaya başladı. Ancak bu kez tahsilat sorunları çıktı; işler istediği gibi gitmedi. Göktaş en son, kısa süre önce yeniden Şalvarlı Et ismi ile mağaza açmaya karar verdi. Daha önce sahibi olduğu ancak borçlar nedeni ile elinden çıkan Bağcılar’daki mağazayı açma kararı verdi.







ALIRKEN KAZANIYORUZ

Abuzer Göktaş, sektöre yeniden dönüşü ile ilgili “Bu benim baba mesleğim. Başka da iş yapamam. Başımıza gelmeyen kalmadı. Ancak, tüm mallarımı satarak borçları ödemeye çalıştım” dedi. Göktaş, son dönemlerin en sık tartışılan konularından biri olan et fiyatlarına ilişkin ise “Fiyatlar gerçekten çok yüksek. İnsanların gelir durumu ortada. Düşünün dana kuşbaşı 40-45 liradan satılıyor. Biz 27-28 liradan satacağız. Yine kıymanın kilosu 40 lira biz 25 liradan satacağız. Keza löp et 45 liradan satılıyor 27-28 liradan satacağız.

Bu fiyatlardan sattığımız da belli bir kazancımız olacak elbet. Ancak belki daha az kazanacağız. Bizim amacımız sürümden kazanmak. Ben yıllardır bu sektörün içindeyim. Hayvanları doğrudan üreticiden alıyoruz ve peşin para ile alıyoruz. Dolayısı ile alırken kazanmak esas bu işte. Keza yine nakliyeyi kendimiz yapıyoruz. Ve en önemlisi eti işlemek… Ki biz bu alanda iddialıyız. Tüm bunlar, bizim daha düşük fiyata mal satmamıza yol açacak” dedi.

SEKTÖRDE BOŞLUK VAR

Abuzer Göktaş’ın ortağı Mahmut Atalay ise “Uzun yıllardan beri gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Abuzer bey ise kırmızı et sektörünü iyi bilen bir isim. Hedefimiz mağaza sayısını zamanla arttırmak. Emin adımlarla büyümek istiyoruz. Bu alanda sektörde ciddi bir boşluk olduğunu görüyoruz. Bu boşluğu iyi bir biçimde doldurmak istiyoruz” şeklinde konuştu.