Bir milyonluk desteğe 8 bin başvuru

22 Ekim’de sona eren programa kabul edilen kobilere 300 bin lirası geri ödemesiz, 700 bini geri ödemeli olmak üzere en fazla 1 milyon lira destek verilecek. Bu

destek, projenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan yeni personel, makine – teçhizat – kalıp, hizmet ve yazılım alımı giderleri için ödenecek.

ERKEN ÖDEME

Gelişmiş bölgelerdeki işletmeler proje tutarının yüzde 40’ını; diğer bölgelerde ise yüzde 20’sini işletmeler kendileri üstlenecek. KOSGEB’in onay verdiği harcamaların yüzde 30’u, talep eden işletmeye teminat karşılığında, harcama öncesi verilebilecek.

YÜKSEK TEKNOLOJİYE GEÇECEKLER

KOBİGEL başvurusu 8 kategoride yapıldı. 8 bin 354 işletmenin yaklaşık 3 bini katma değeri yüksek üretim yapısına geçmek için proje hazırladı. Yaklaşık 2 bin 500 işletme ihracat kapasitesini artırmak ve yeni pazarlara açılmak için başvururken, bin 500’e yakın işletmenin amacı orta ve yüksek teknolojili üretim ve ihracat oldu. 681 mikro işletme ise tasarım - mühendislik yeteneklerini geliştirmek için proje hazırladı.

Bilişim teknolojisi alt yapısının güçlendirilmesi için 426, enerji verimliliğini artırmak için 181 işletme başvurdu. Dördüncü sanayi devrimine hazırlık amacıyla üretimde nesnelerin interneti uygulamaları içinse sadece 170 işletmenin başvurusu kabul gördü. Yeşil üretime geçmek için proje hazırlayan işletme sayısı ise 117’de kaldı.

DESTEK KİMLERE VERİLECEK?

Başvurular, Kurullar tarafından proje çağrısında ilan edilen konularla ilgili olup olmadığı, tasarım tutarlılığı, uygulanabilirlik, beklenen sonuçlar, bütçe–maliyet etkinliği ve risk/önlem kriterleri bakımından puanlanacak. Ardından tüm başvurular puan sıralamasına göre sıralanacak.

KADINLARA İLAVE PUAN

İşletme sahibinin veya yarıdan fazla hisse sahibi kadın olan işletmelere pozitif ayrımcılık yapılarak ilave yüzde 10 puan verilecek. Yine orta yüksek veya yüksek teknolojili sektörde faaliyet gösteren, son 3 yılda kamudan aldığı destekle projesini başarıyla tamamlayanlar da ilave yüzde 10 puan alacak.