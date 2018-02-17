Bir maçta 35 gol yiyen kaleci Recai o maçı anlattı
Erzurumlu kaleci Recai 1995 senesinde amatör lig maçında 35 gol yiyerek bir rekora imza atmış, dönemin de en çok konuşulan ismi olmuştu. İşte o kaleci büyüdü Beyaz Show’a katılarak anılarını anlattı.
Kaleci Recai 35 gol yemediğini rakip takımın 35 gol attığını anlattı. Suçun kendisinde olmadığını her fırsatta belirtti. Yalnız maç esnasında kulak misafiri olduğu rakip takımın ilginç bir tartışmasını da anlattı. Kaleci Recai'nin anlattığına göre takım kaptanı forvete “Yeter artık atma” uyarısında bulunmuş. Forvet de “İşimi yapıyorum” diye karşılık vermiş.
Recai olay patlak verdiği zamanlarda Hürriyet’e bir röportaj vermiş mesleğe yeni başladığını söylemişti. Ardından da çok çalışıp Milli Takım’ın kalesini koruyacağını anlatmıştı. Ancak hayalleri gerçek olmadı.
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